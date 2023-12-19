Корпоративное волонтерство: жить в ритме дом-работа уже недостаточно — душа требует добрых дел

Итоги 2023 года

Национальный совет по корпоративному волонтерству (НСКВ) был создан в России 9 лет назад и стал одной из ключевых площадок по развитию волонтерского движения в стране. В состав НСКВ уже входят более 300 компаний. В 2023 году участники совета провели в регионах РФ около 350 волонтерских акций, из них 46% ― экологические, 44% — социальные.

— В Новосибирской области представительство было создано в 2018 году при поддержке Минприроды региона. Ежегодно мы проводим около 10 экологических акций, участвуем в большом количестве форумов, различных мероприятиях с «зелеными» вузами, огромная работа проводится непосредственно бизнесом, входящим в НСКВ, — рассказал на круглом столе, подводя итоги работы в 2023 году, председатель регионального представительства НСКВ в Новосибирской области Дмитрий Шарков. — Такая высокая результативность работы обеспечивается тем, что она выстраивается в рамках соглашения о сотрудничестве с Минприроды, а также основана на согласованном с участниками совета плане мероприятий.

Консультант Минприроды Новосибирской области, куратор корпоративного волонтерства в межведомственном совете по развитию добровольчества (волонтерства) и социально ориентированных организаций в Новосибирской области Лариса Серова отметила, что ответственные компании делают упор в работе не только на природоохранные акции, но и активно вовлекаются в сферу экологического образования, воспитания и просвещения:

— При поддержке бизнеса реализуются программы по повышению квалификации педагогов, где учителя получают необходимые компетенции в части подготовки грантов, то есть могут привлекать ресурсы и совместно с детьми реализовывать интересные экопроекты, — рассказала Лариса Серова. — К примеру, бизнес поддерживает научно-исследовательские работы на фестивале «Будущее в руках живущих», который родился в Новосибирской области, а с 2022 года уже стал международным. Еще один наш фестиваль «Экомир» в 2024 году выйдет на межрегиональный уровень. Кроме того, бизнес тесно взаимодействует со студентами «зеленых» вузов, берет шефство над школьными лесничествами, заказниками, помогает в создании экологических троп, очистке и обустройстве родников, в деле лесовосстановления.

Министр природных ресурсов и экологии Новосибирской области Евгений Шестернин поблагодарил участников НСКВ за яркую гражданскую позицию, за то, что они находят время не только зарабатывать деньги, но и жить.

— Волонтерство — дело личное, но когда оно становится корпоративным, то это заслуга людей, которые обладают талантом создавать команду и вовлекать ее в реализацию проектов, — подчеркнул министр.

Корпоративные практики волонтерства

Участники НСКВ рассказали о наиболее ярких проектах, которые реализуют их компании в рамках волонтерских и экологических программ, а также планируют реализовывать в 2024 году, в том числе в Новосибирской области.

В частности, «Сибагро» со следующего года планирует расшить свой корпоративный экологический проект «Переходим на зеленое», присоединившись к помощи заказнику «Кудряшовский бор».

— Кудряшовский — один из уникальных реликтовых ленточных боров, который близко расположен к Новосибирску и из-за высокой антропогенной нагрузки нуждается в поддержке. Бор граничит с Криводановским сельсоветом, где территориально расположены оба предприятия компании «Сибагро». Мы готовы оказывать помощь этому уникальному заказнику, — говорит руководитель службы производственного контроля Кудряшовского свинокомплекса Анна Данилова. — В холдинге уже имеется опыт такой работы: в Красноярском крае «Сибагро» поддерживает Большемуртинский заказник.

Кроме того, предприятие совместно с Криводановской средней образовательной школой планирует начать еще один корпоративный проект «Переходим на зеленое. Экошкола». Проект эффективно реализуется в других регионах: в Томской области, например, ученики не только проходят различные экологические мастер-классы и акции, но разрабатывают и реализуют собственные предложения по улучшению окружающей среды.

— Считаем это направление очень важным и будем рады не только использовать уже имеющиеся наработки корпоративного проекта «Переходим на зеленое» в регионе, но и принимать участие в других мероприятиях, которые организует НСКВ, — отметила директор АО «Кудряшовское» Галина Иртуганова.

Руководитель проектов Фонда «Мир вокруг тебя» компании Siberian Wellness Лариса Буянтуева рассказала, что у компании много активностей, к реализации которых они привлекают волонтеров. За 12 лет работы фонда проведены уже более 400 мероприятий, на добрые дела направлены более 150 млн рублей.

— Мы выделяем 3 основных направления работы фонда. Это наука и экопросвещение, в рамках которого мы организуем обучение экологическим основам наших партнеров в онлайн-школе EcoStep, софинансируем работу по мониторингу состояния озера Байкал, выдаем гранты на научные проекты. Природа и животный мир — мы инвестируем средства в борьбу с изменением климата, помогаем выстроить стратегию развития ООПТ, занимаемся развитием устойчивого туризма, поддерживаем проекты по сохранению редких видов, таких как снежные барсы, соколы-балобаны, гренландские киты и др. — перечисляет Лариса Буянтуева. — Нашим самым масштабным волонтерским проектом является «100 га». Он стартовал в 2020 году в Новосибирской области и сейчас работает в 15 странах присутствия бизнеса компании. За это время при поддержке более 7000 волонтеров мы уже высадили более 1,1 млн деревьев, создали более 305 га нового леса. Еще один волонтерский проект мы начали активно продвигать в этом году, Wellness Plogging набирает обороты в 9 странах. В Новосибирской области компания поддерживает лесоводов, пожарных авиалесоохраны, ветеранов и детей, особенно дружим с Коченевским районом.

Кстати, по словам Ларисы Буянтуевой, к финансированию проектов фонда «Мир вокруг тебя» охотно подключаются бизнес-партнеры компании, внося 50% пожертвований в экокапитал фонда, вторую половину вкладывает компания. В этом году Siberian Wellness стала лауреатом премии «Лучшие ESG-проекты в России».

Заместитель руководителя Сибирского макрорегионального центра ГК СКБ «Контур» Екатерина Вязова сообщила, что компания также реализует много добрых дел и вовлекает в них сотрудников, организует экопроекты и волонтерские акции по всей стране.

— В частности, мы посадили около 4000 саженцев сибирской ели. Новосибирским офисом мы также оказываем поддержку в благоустройстве зеленых территорий, собираем макулатуру, крышечки, которые направляем на переработку, — говорит Екатерина Вязова. — Кроме того, мы хотим коммуницировать с другими компаниями, так как понимаем, что вместе мы сильнее и наша совместная работа позволит добиться большего успеха. Для нас это и возможность перенять опыт партнеров, получить возможность применять их наработки, стать частью чего-то большого и доброго. Мы также хотим сотрудничать с властью для повышения качества жизни людей и готовы вкладывать в это ресурсы.

По ее словам, ключевым моментом в реализации таких проектов является их системность и масштабирование.

Заместитель управляющего – руководитель регионального сервисного центра Новосибирского отделения №8047 «Сбера» Ольга Степанова сообщила, что сегодня более 90% сотрудников банка считают тему волонтерства важной, при этом 89% сотрудников-волонтеров чувствуют себя счастливыми, в том числе осознавая важность работы, которую они делают как волонтеры. Для поколения Y эта тема еще более важна, и входит в топ-3 ключевых возможностей для самореализации.

— Система корпоративного волонтерства у нас выстраивается на нескольких элементах. Это ИТ-платформа, где взаимодействуют сотрудники, которые хотят принимать участие в таких проектах, предлагаются новые проекты и т.д. Ежегодно у нас проходит конкурс социальных проектов, и мы гордимся, что Сибирский банк регулярно входит со своими инициативами в число лауреатов, — говорит Ольга Степанова. — Мы оказываем информационную поддержку нашим волонтерам: еженедельно у нас выходит рассылка «Добрая среда», которая охватывает более 20 000 подписчиков.

В списке якорных проектов, которые реализует Сибирский банк: участие в регистре доноров костного мозга, поддержка когнитивного здоровья старшего поколения, повышение финансовой грамотности воспитанников детских домов.

У компании «Балтика» есть обширный опыт благотворительности, а вот системно развивать волонтерское движение в компании начали в 2022 году.

— В Новосибирске мы считаем первым своим проектом на грани волонтерства и бизнеса акцию «Принеси пользу своему городу», посвященную раздельному сбору отходов упаковки. Этот проект мы начали еще в 2011 году. Во время пандемии мы четко осознали, что для многих наших сотрудников ритма жизни «дом-работа-дом» недостаточно для того, чтобы социально себя реализовать. Кроме того, мы увидели, что для молодого поколения сотрудников социальная активность компании является очень важным критерием для выбора места работы, — сообщает управляющий по работе с органами государственной власти и корпоративным отношениям в регионе Сибирь ООО «Пивоваренная компания Балтика» Ольга Егорова. — У нас много инициативных людей, которые готовы делать добрые дела на безвозмездной основе. Мы систематизировали волонтерскую работу, открыв «Клуб добрых дел». Сейчас в нем уже более 300 сотрудников, и мы надеемся, что этот круг будет только расширяться.

Пожелания на перспективу

— Я приятно удивлен проектами, о которых сегодня рассказывали компании. Но нужно понимать, что для их реализации нужен диалог и готовые программы, — прокомментировал, подводя итоги обсуждения, Евгений Шестернин. — Кроме того, не нужно увлекаться только очисткой берегов водоемов. Для грамотного развития добровольческого движения нужен баланс. Увеличивайте контакты с общественными организациями, участвуйте в формировании комплексного плана работы волонтерского движения.

Директор института международной деятельности, заместитель заведующего кафедрой ЮНЕСКО Наталья Синеева предложила бизнесу более активно сотрудничать с «зелеными» вузами и вовлекать в свои проекты молодежь.

— Эти студенты потом придут устраиваться в ваши компании, и чем лучше они будут понимать специфику ваших стандартов, тем более качественно будут подготовлены. Мы заинтересованы в реализации совместных проектов, — добавила Синеева.

Заместитель директора по науке Новосибирского зоопарка Ольга Шило отметила, что для волонтеров в зоопарке всегда много работы: по очистке дорожек от снега, подготовке огромной территории к летнему сезону, заготовке кормов. Интересным проектом она назвала методическую волонтерскую помощь.

— После фестиваля «Экомир» в зоопарке остается много информационных и просветительских стендов, которые с удовольствием изучают наши посетители, — добавила она. — Кроме того, с вводом в эксплуатацию медвежьего комплекса у нас появилась возможность для организации различных лекций, в том числе для детей — подключайтесь.

Начальник отдела Верхне-Обского Бассейнового водного управления Федерального агентства водных ресурсов Михаил Полиенко считает, что необходимо расширять географию работы по очистке берегов водных объектов, так как на практике эти акции становятся ярким пример для детей того, почему нужно беречь природу, пропагандируют раздельный сбор мусора и волонтерской деятельности.

Председатель комитета по экологии и устойчивому развитию Торгово-промышленной палаты Новосибирской области, гендиректор ГК «Экорекс» Артем Землянников отметил, что в рамках корпоративного волонтерства в НСКВ уже накоплено много проектов по снижению негативного воздействия на окружающую среду, поэтому можно выбирать наиболее эффективные, привлекать молодежь и получать вдохновляющие результаты.

Президент Новосибирской торгово-промышленной палаты Юрий Бернадский добавил, что лично его порадовал такой интерес бизнеса к корпоративному волонтерству.

— То, что делают волонтеры, не дожидаясь, что кто-то выпустит постановление, это не просто благородная миссия или веление души, это серьезный вклад в устойчивое развитие общества и региона, — заявил Бернадский. — Сегодня все больше людей, которые готовы идти по этому пути, и это здорово. У нас в регионе почти 150 тысяч хозяйствующих субъектов — давайте все использовать имеющиеся у нас возможности, вовлекать в волонтерские проекты больше организаций.

До середины января Новосибирское представительство НСКВ планирует собирать предложения от участников совета, а также прочих партнеров о мероприятиях, которые можно провести в 2024 году.

— Важно, чтобы эта работа была системной и структурированной, проводилась под патронажем Минприроды. Практика показала, что это эффективная система взаимодействия, которая помогает сотрудникам компаний вносить свой вклад в решение социально значимых вопросов, а также приносит пользу региону, — пояснил Дмитрий Шарков.

По его словам, в планах НСКВ на 2024 год ― работа в трех ключевых направлениях. Это развитие партнерских проектов совместно с участниками совета, повышение эффективности волонтерских программ, а также выход в те регионы России, которые еще не включены в работу НСКВ.

В завершение круглого стола региональное представительство НСКВ и Минприроды НСО подписали с компаниями ГК «Сибагро» и Siberian Wellness трехсторонние соглашения о сотрудничестве.

Сегодня в состав Новосибирского представительства НСКВ входят 19 организаций.

Кроме того, члены НСКВ, а также активные участники волонтерского движения Новосибирской области получили благодарности от Минприроды и Национального совета по корпоративному волонтерству за свой вклад в развитие волонтерского движения в регионе.