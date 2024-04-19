Рейд по мигрантам провели в Октябрьском районе Новосибирска

Полиция и Росгвардия провели рейд по мигрантам в Октябрьском районе Новосибирска. МВД по Новосибирской области сообщает, что всего было проверено 53 мигранта.

Один иностранный гражданин получил административный протокол за нарушения пребывания. В скором времени его депортирую за пределы России.

— Ведется проверка по статье о незаконном привлечении к трудовой деятельности подданных других государств, — отмечается в сообщении.

Ранее редакция сообщала о том, что мигранта будут судить за извращения и взятки в Сибири.