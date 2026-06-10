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Общество

КХЛ вводит революционные изменения в правила: что ждёт российский хоккей в новом сезоне

Автор: Артем Рязанов

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Серия нововведений затронет ключевые аспекты хоккея: от пасов рукой до работы судей и экипировки игроков. Характер игры в сезоне 2026/2027 может кардинально измениться

Континентальная хоккейная лига (КХЛ) анонсировала ряд изменений в правилах, которые начнут действовать с сезона 2026/2027. Нововведения коснутся пасов рукой, видеопроверок, экипировки и борьбы за шайбу.

Одним из самых заметных изменений станет правило, касающееся пасов рукой. Теперь, если игрок передаёт шайбу рукой на своей половине площадки, а партнёр принимает её также на своей половине (до красной линии), игра не будет остановлена. Ключевым моментом будет положение шайбы в момент передачи и приёма, а не положение коньков игроков.

Изменения также коснулись процесса просмотра видеозаписей. Теперь арбитры могут самостоятельно инициировать просмотр эпизодов, в которых шайба была выброшена за пределы площадки, без обязательного согласования с ситуационной комнатой, как это было ранее.

При рассмотрении нарушений, связанных с «высоко поднятой клюшкой», или при оценке крупных штрафов, судьи имеют право обратить внимание на возможную симуляцию со стороны пострадавшего игрока. Это означает, что если хоккеист пытается искусственно создать видимость нарушения, его также могут подвергнуть наказанию.

Внедрено новое правило: при видеоповторе взятия ворот будет проверяться, не был ли заблокирован вратарь. Оба этих аспекта теперь рассматриваются совместно.

Запрещено удерживать шайбу в перчатке. Игрокам не разрешается зажимать её в перчатке, они могут действовать только открытой ладонью. Это изменение должно способствовать увеличению числа перехватов и борьбы за шайбу вдоль бортов.

Штраф за потерю и подбор шлема отменён. Если игрок потерял шлем во время матча, подобрал его на льду, надел и продолжил играть в эпизоде, то малый штраф не будет назначен. Ранее за такие действия почти всегда следовал малый штраф.

Все нововведения вступят в силу с первого матча нового сезона.

Ранее редакция сообщала о том, что Степан Сафонов привезет Кубок Харламова в Новосибирск.

Источник фото: ХК Сибирь

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Рубрики : Общество

Регионы : Новосибирск

Теги : хоккей новые правила

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