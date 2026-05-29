Ужесточается контроль за мусорными полигонами в Новосибирской области

С 1 сентября 2026 года в России вступают в силу новые единые требования к объектам обработки, утилизации, обезвреживания и размещения твёрдых коммунальных отходов (ТКО). Документ касается перегрузочных станций, сортировочных линий, мусоросжигательных производств и полигонов и обязателен для всех регионов, включая Новосибирскую область. Нормативы будут действовать до 1 сентября 2032 года.

Главная цель — сократить объём захоронения. Для этого установлена приоритетная цепочка: сначала из отходов выделяют вторсырьё, потом его утилизируют, далее обезвреживают, и только в самом конце то, что осталось, отправляют на полигон.

Согласно документу, перегрузочные станции официально могут использоваться не только для накопления и перегрузки мусора, но и для его обработки. При этом такие объекты должны иметь твёрдое покрытие, системы отвода сточных вод и защиту от загрязнений — например, запрещается хранить отходы навалом на открытых площадках или извлекать вторсырьё прямо на станциях.

Значительно ужесточились и требования к сортировке. На объектах обработки ТКО приоритетными становятся автоматизированные технологии в сочетании с ручной сортировкой, а для мощных предприятий (свыше 150 тыс. тонн в год) потребуется не менее двух линий. Главное нововведение — нормативы извлечения полезных фракций.

— На объекте мощностью менее 100 тыс. тонн в год должно извлекаться количество вторичных ресурсов … не менее 13% массы поступивших отходов, — говорится в постановлении.

Для более крупных объектов этот показатель составит не менее 15%. Если же территориальной схемой предусмотрено выделение органической части, планка достигает 30%.

Для уже действующих объектов сделано послабление: если проектирование или строительство завершено до 1 сентября 2025 года, можно работать по старым проектным показателям, но с одним условием — извлекать не менее 9% массы поступивших отходов.

Особое внимание уделено полигонам. Владельцы обязаны защищать подземные и поверхностные воды, организовать сбор фильтрата и вести мониторинг окружающей среды. При высоком уровне грунтовых вод расстояние от нижнего края отходов до воды должно составлять не менее двух метров, а на просадочных грунтах требуется полное устранение их просадочных свойств.

Кроме того, все объекты обработки, утилизации и размещения ТКО должны быть оборудованы системами весового контроля, автоматизированного учёта, фото- и видеосъёмки для передачи данных в федеральную систему учёта отходов, а также контроля доступа посторонних лиц.

Полигон подлежит выводу из эксплуатации после заполнения до проектной вместимости либо по решению суда, если мониторинг зафиксирует устойчивое негативное изменение качества среды. После закрытия владелец обязан контролировать изоляцию отходов и воздействие на природу, пока не будет доказано отсутствие вреда.

Ранее редакция сообщала, что для мусорного полигона под Новосибирском в очередной раз предлагают выбрать другой участок.