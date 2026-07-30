С 1 сентября водителям такси в Новосибирске увеличат смену до 12 часов

С 1 сентября 2026 года в России начинают действовать обновленные нормы, регулирующие труд и отдых профессиональных водителей (сотрудников транспортных компаний, такси, автопарков и служб доставки). Соответствующий приказ утвердило Министерство транспорта, и он будет оставаться в силе ближайшие шесть лет — до сентября 2032 года.

При этом новые правила распространяются не на всех водителей без исключения. Документ не затрагивает, например, водителей скорой помощи, пожарных машин, международных перевозчиков и военнослужащих.

Продолжительность рабочей недели для водителей остается прежней и не может превышать 40 часов. Если соблюдать это требование ежедневно не получается, работодатели могут ввести суммированный учет рабочего времени — в таком случае норму высчитывают за месяц.

Что касается ежедневной работы, то стандартная смена по-прежнему ограничена 10 часами. Однако теперь ее можно увеличить до 12 часов, если рабочий день разделен на части. Также удлиненные смены до 12 часов предусмотрены для таксистов, водителей коммунальных и аварийных служб, инкассаторов, а также для тех, кто работает на регулярных городских и пригородных маршрутах.

Появились изменения и в правилах времени за рулем. Обычно оно не должно превышать 9 часов в сутки, но теперь его могут продлевать до 10 часов каждый день, если рабочий день водителя разделен на части.

Важное изменение коснулось еженедельного отдыха. Его продолжительность должна составлять не менее 45 часов, и предоставляется он до начала седьмого рабочего дня. В исключительных случаях этот отдых можно сократить до 24 часов, однако все недостающие часы водителю обязаны компенсировать в ближайшие три недели.

Кроме того, уточнены правила для обеденных перерывов. Если смена длится более 4 часов, водителю гарантирован перерыв минимум на 30 минут. Если смена превышает 8 часов, можно установить два таких перерыва.

Специалисты также обращают внимание на ужесточение контроля за ежедневным отдыхом: при суммированном учете времени он должен укладываться в строгие 24-часовые рамки.

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