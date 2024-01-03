Козленка за 11 плиток шоколада купила жительница Новосибирска

Жительница Новосибирска купила козленка за 11 плиток шоколада Milka. Об этом она сообщила в группе «АСТ-54» в ВКонтакте.

— Животное погибло бы, так как он высасывает молоко из козы, и кормить его не для чего, — написала женщина.

По ее словам, бывшая хозяйка сама любит молоко и не хотела делится с животным. Вот только новая владелица опасается за жизнь малыша так как не знает, как за ним ухаживать.

— Что могу, я сделаю: буду кормить, любить и к ветеринару ездить. Если есть люди, кто в курсе кормления козлят, буду рада совету, — обратилась сибирячка к пользователям в ВКонтакте.

Подписчики порекомендовали новой хозяйке поить козленка из миски теплым молоком, подкармливать морковкой и капустой.

— Писать они любят на мягком. Берегите кровать, диван и т. д. Ну и конечно, ему нужно бегать и прыгать. В еде они не привередливы. Сено, ему ещё рано. А весной, травка, самое любимое кушанье, — посоветовал в комментариях пользователь Иван.

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