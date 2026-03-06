В Новосибирске среди детей растет спрос на косметику из-за тренда в соцсетях

В соцсетях набирает популярность новый тренд — девочки снимают ролики о косметике и о том, как они ею пользуются. Формат этих роликов называют английской аббревиатурой GRWM — Get Ready With Me («Собирайся со мной»). Все начиналось с англоязычного сегмента интернета, девушек и женщин. Теперь в это включились дети. В Новосибирске родители заметили это, не только просматривая соцсети дочерей, но и по их просьбам о покупках косметики.

Видеоролики фактически представляют собой сборы на камеру: девочка сидит перед зеркалом, наносит на лицо уходовую косметику, потом декоративную косметику и все свои действия комментирует. Девочки умело подражают взрослым как в использовании лексики, так и в использовании самой косметики.

— Моей дочери 10 лет, и она попросила на 8 Марта столько косметики, сколько я сама себе не покупаю. В ее списке 12 пунктов, включая бронзер (средство, которое создает эффект загорелой кожи) и хайлайтер (средство для создания эффекта «подсвеченной» кожи), а также более привычные румяна, гель для бровей, тушь, блеск, помада. Еще всякие пенки и гели для умывания. Это они с девочками сейчас вот этим GRWM увлеклись, постоянно снимают видео для TikTok. Понятно, что это игра и девочки всегда любили подражать взрослым и краситься. И в принципе какую-то косметику я ей покупала. Но тут получился такой списочек, что пришлось составить серьезный разговор. К тому же я вижу, что она пытается перед выходом из дома обязательно накраситься, пусть и даже неброско. Все мои доводы о том, что всему свое время и не стоит тратить детство на макияж, были встречены в штыки. Спас положение муж со своим чувством юмора, сказав, что подарки всем женщинам в семье на 8 Марта покупает только он, но с таким сложным списком ему никогда не справиться, — сказала в беседе с Infopro54 мама третьеклассницы Анна Т.

Многие родители новосибирских школьников подтверждают эти наблюдения. Их оценки довольно сильно разнятся: одни не видят в этом особой проблемы, считая, что дети «сейчас все равно все время в интернете, а косметика — это далеко не самое страшное зло». Другие считают, что ситуация не так проста, как кажется, потому что «постоянное навязывание косметики и косметологических услуг ничем хорошим кончиться не может».

— Если посмотреть на эту тенденцию без эмоций, то мы увидим, что детский интерес к косметике возник не на пустом месте. Взрослые сами много времени проводят в интернете, в том числе смотря всевозможные обзоры, видео от блогеров. Дети берут это за образец. Став активными пользователями интернета, они стали и целевой группой для производителей самых разных товаров. Видео, в том числе вирусные, — это эффективный способ продвижения, реклама, пусть и не явная. Не было бы ее, девочки не стали бы играть в эту «игру» и просить столько косметики. Мне кажется, это нужно четко понимать самим родителям и ставить перед собой вопросы: что приемлемо, а что стоит ограничивать, — рассказала Infopro54 маркетолог Наталья Скворцова.

В 2025 году российская компания «Mediascope», которая занимается в том числе измерениями интернет-аудитории, представила результаты исследования «Дети и блогеры: кто кого?». Вот некоторые цифры из этой работы: 95% подростков в возрасте 12–17 лет ежедневно проводят в интернете более шести часов. Дети 4–11 лет также пользуются интернетом очень активно. В возрастной категории 9–17 лет самыми востребованными форматами в интернете являются клипы, видеоблоги, киберспорт, видеоигры и стриминг.

