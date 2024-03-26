Наталью Пинус могут лишить мандата в Новосибирске

Депутата горсовета Наталью Пинус могут досрочно лишить полномочий.

Решение будет принято завтра, 27 марта. Такой вопрос депутаты внесли в повестку заседания мартовской сессии. Информация доступна на сайте муниципального парламента.

В качестве обоснования указано заявление Натальи Пинус от 27 февраля. Она решила отказаться от мандата.

Напомним, что Пинус была независимым депутатом Совета депутатов города Новосибирска по 45 округу в течение 8 лет. Причиной своего решения отказаться от мандата она назвала отмену прямых выборов мэра Новосибирска.

Ранее редакция сообщала о том, что Наталья Пинус решила сложить с себя полномочия депутата горсовета Новосибирска.