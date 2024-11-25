Крошечную квартиру продают за 1,3 миллиона рублей в Новосибирске

Микроквартиру продают в Новосибирске за 1,3 миллиона рублей. Объявление выставлено на онлайн-площадке. Студия находится в Кировском районе Новосибирска на улице Виктора Шевелёва. Помещение расположилось на первом этаже десятиэтажного дома.

Жилая площадь составляет всего 8,1 квадратных метров. В квартире выполнен ремонт, в интерьере присутствуют диван и ковер. Санузел с раковиной и туалетом.

— Рядом : школа, детсад, магазины, остановка, — подчеркивает продавец.

Как рассказывает автор объявления, пространство не жилое и продается для коммерции.

Подобное объявление не единственное на площадке. Так, например, за 1,5 миллиона рублей предлагают использовать студию площадью 10 кв метров на улице Виктора Шевелёва как рабочий кабинет.

Напомним, несколько лет назад в СМИ появлялась информация о том, что новосибирская компания ГК «Дискус», якобы, продает квартиры-комнаты площадью всего 8 квадратных метров. Однако, в компании эту информацию опровергли, отметив, что компания продает эти объекты как кладовки — технические помещения под велосипеды, коляски, соленья, а покупатели уже сами меняют их назначение.

Ранее редакция сообщала о том, что дом в стиле Гауди продают за 220 млн в посёлке под Новосибирском.