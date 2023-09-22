Кровавый девичник: женщина с ножом напала на свою подругу в Новосибирске

Жительница Новосибирска предстанет перед судом по обвинению в покушении на убийство своей подруги.

Кровавый инцидент произошел в июле 2023 года в Кировском районе Новосибирска. Во время девичника между двумя представительницами прекрасного пола произошел конфликт.

― В ходе ссоры обвиняемая умышленно нанесла знакомой множественные удары ножом в область жизненно-важных органов. Довести умысел на убийство до конца ей не удалось, вследствие того, что потерпевшая смогла оказать активное сопротивление. Женщина смогла защититься от нападавшей. В последствии ей была оказана квалифицированная медицинская помощь, ― сообщила старший помощник руководителя по взаимодействию со СМИ СУ СК РФ по Новосибирской области Елена Коновалова.

Вооруженная сибирячка была задержана. В отношении нее следователи возбудили уголовное дело по статье «Покушение на убийство». В настоящее время материалы дела направлены в суд для рассмотрения по существу.