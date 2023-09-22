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Алексей Томилов: «Люди, проходя через нацпроект, становятся более вовлеченными»

  • 22/09/2023, 15:55

Компания «Болотнинская гофротара» вошла в нацпроект «Производительность труда» в разгар «санкционного» кризиса, но предприятию удалось сохранить темпы развития и при поддержке экспертов ФЦК значительно повысить производительность.

Алексей Томилов: «Люди, проходя через нацпроект, становятся более вовлеченными»Как рассказал генеральный директор предприятия Алексей Томилов, производительность на процессе изготовления гофроупаковки выросла на 66%: раньше линия могла производить 70 тысяч кв. м гофрокоробов в сутки, то сейчас – до 120 тысяч кв. м.

«Главное, что мы сделали – это сформировали очень активную, сплоченную команду для этого проекта. Люди, которые проходят через этот нацпроект, становятся более заинтересованными, вовлеченными. Им самим становится интереснее работать, что-то предлагать», – говорит Алексей Томилов.

Значительный эффект компании дали предложения по улучшениям, сделанные сотрудниками. Например, предложение по замене деревянной тары на использование металлических трубок на погрузчиках. Эти трубки разного размера, они насаживаются на вилы погрузчика, который оперативно перевозит заготовки и продукцию внутри предприятия и на склад. В компании используют новшество для улучшения внутренней логистики: уже высвободили дополнительные площади, сократили затраты на оборот деревянных поддонов и получили интересный эффект по сокращению брака: раньше образовывались заломы, происходила порча гофролистов, а применение трубок нестандартной длины полностью нивелировало эту проблему.

Еще одно предложение – установка автоматического транспортера по подаче поддонов к месту укладки готовой продукции.

«Во-первых, мы избавили оператора от тяжелого ручного труда – каждый поддон весит по 20 кг. Во-вторых, теперь оператор этого транспортера помогает наладчику при переналадках оборудования, благодаря чему сократили время переналадки. То есть такое комплексное решение получилось», – добавляет Алексей Томилов.

 

Фото предоставлено АИР НСО

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Рубрики :

Регионы: Сибирь Новосибирск

Теги : нацпроекты России Гофротара АИР НСО


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