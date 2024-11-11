Крупная авария произошла на теплосетях в Октябрьском районе Новосибирска

В Октябрьском районе Новосибирска на теплосетях диаметром 1000 мм произошла крупная авария. Об этом мэр Новосибирска Максим Кудрявцев доложил на оперативном совещании в правительстве региона.

— От тепла в Октябрьском районе отключено 28 объектов, из них 20 жилых домов, 2 соцобъекта. Крупная авария, держим ситуацию на контроле, — добавил мэр.

По его словам, устранить аварию планируется до 23.00 11 ноября. Судя по электронной карте отключений в Новосибирске, тепла нет в двух локациях Октябрьского района: в районе Автогенной, а также рядом с улицей Адриена Лежена.

За минувшую неделю по линии СГК в городе произошло 102 отключения. Без отопления были 1250 объектов, среднее время устранения аварии — 8 часов. По линии Горводоканала было 33 нарушения, по линии РЭС — 38.

Ранее редакция рассказывала о том, что на правом берегу Новосибирска из-за коммунальной аварии без тепла остались 670 домов.