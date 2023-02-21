Крупнейший мировой контейнерный перевозчик окончательно покидает РФ

Датская транспортно-логистическая компания A.P. Moeller-Maersk A/S завершает ликвидацию российского бизнеса. Крупнейший в мире контейнерный перевозчик, оперирующий флотом из почти 800 судов, достиг соглашения о продаже двух логистических центров в России, говорится в сообщении компании.

— Регулирующие органы России и ЕС одобрили продажу склада в Новороссийске вместимостью в 1,5 тысячи контейнеров, а также склада охлажденной и замороженной продукции в Санкт-Петербурге. Сделка состоялась 17 февраля и стала частью стратегии Maersk по уходу с российского рынка, — подчеркнули в компании.

Напомним, весной прошлого года Maersk заявила о намерении прекратить перевозки в Россию, а в конце лета продала принадлежавшую ей долю в 30,75% в компании Global Ports Investments самому большому в России оператору контейнерных перевозок — группе «Дело».

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