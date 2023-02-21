Затраты на перевод домов с газа на электричество хотят увеличить в программе капремонта

В ходе еженедельного аппаратного совещания мэр Новосибирска Анатолий Локоть поинтересовался у начальника департамента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города Дмитрия Перязева, можно ли включить работы по переводу домов с жидкого на природный газ либо электричество в программу капремонта.

— Перевод с сжиженного на природный газ возможен. С 2018 года в Новосибирске переведены 13 многоквартирных домов. Наших возможностей не хватает для того, чтобы ускорить работы, — пояснил Перязев. — Если позволяют возможности трансформаторных подстанций и подводящих кабельных линий, мы также прорабатываем перевод приготовления пищи в многоквартирных домах с газа на электроснабжение.

По его словам, сейчас в Новосибирске зарегистрированы 322 многоквартирных дома, которые подключены к групповым установкам сжиженного газа.

— 13 домов — это немного. За счет городского бюджета мы этот вопрос не решим. Поручаю проработать этот вопрос с МинЖКХ до конца февраля и подготовить обращение в адрес губернатора. Решения необходимы на уровне правительства, — добавил Локоть.

13 февраля правительство региона сообщало, что специалисты МинЖКХ уже разрабатывают план долгосрочных мероприятий, среди которых есть и предложения по переводу домов со сжиженного на природный газ.

В ноябре 2022 года министр ЖКХ правительства области Денис Архипов на заседании профильного комитета регионального парламента сообщал, что за год в области проведены две актуализации программы капремонта. На основании этих данных в программу включены 188 домов и 45 видов работ. Исключены 26 домов, 23 из них признаны аварийными и подлежащими сносу. По 1095 домам проведена корректировка сроков выполнения работ — они сдвинуты на более поздний срок. В итоге в областную программу капремонта сегодня включены 13496 домов и 99346 конструктивных элементов. После ноябрьской актуализации сроки программы продлили с 2043 до 2052 года.

Напомним, что 9 февраля в многоэтажном панельном доме на улице Линейной в Заельцовском районе Новосибирска произошел взрыв газа. В результате обрушились два подъезда и начался пожар. 50 человек удалось эвакуировать из здания, 14 погибли. СК возбудил уголовное дело ч.3 ст.238 УК («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»). Силовики задержали двух человек, которые представлялись сотрудниками ООО «Межрегионгаз-сервис». Они выполняли работы по техническому обслуживанию газовых плит в нескольких квартирах. Суд арестовал обоих фигурантов на два месяца.

Ранее редакция сообщала о том, что программа капремонта в области не выполняется из-за отсутствия подрядчиков, желающих принимать участие в торгах. В Омской области она была выполнена всего на 40%.

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