Крупного наркоторговца задержали в Новосибирске

В столице Сибири задержали наркоторговца, который занимался межрегиональным сбытом кокаина и марихуаны. Об этом рассказали в пресс-службе УФСБ России по Новосибирской области.

41-летнего новосибирца вязли с поличным. Сотрудники Управления обнаружили крупную партию гашиша и кокаина прямо в машине «оптовика».

— Задержан с поличным гражданин России, 1984 г.р., занимавшийся оптовым сбытом наркотических средств на территории Новосибирска. В автомобиле дилера обнаружены гашиш и кокаин в крупном размере, в квартире подозреваемого также обнаружено и изъято 1,3 кг гашиша и 70 г кокаина, общая стоимость которых на «черном рынке» превышает 4,5 млн рублей, — рассказали в УФСБ.

В отношении мужчины заведено уголовное дело по статье, предусматривающей тюремный срок за незаконный сбыт наркотических средств, совершенный в значительном размере, и покушение на незаконный сбыт наркотических средств, совершенный в крупном размере.

Решением Октябрьского районного суда города Новосибирска нарко-оптовику избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на 2 месяца.

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