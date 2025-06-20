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В Новосибирской области стартует избирательная кампания

  • 20/06/2025, 11:30
Автор: Оксана Мочалова
В Новосибирской области стартует избирательная кампания
С 20 июня облизбирком принимает заявления от претендентов на депутатские мандаты

В Новосибирской области официально стартовала избирательная кампания. С 20 июня облизбирком принимает заявления от кандидатов, а сами претенденты теперь могут начинать агитацию и сбор подписей. 14 сентября жителям региона предстоит избрать новый созыв Заксобрания области. В этот же день будет избран и новый созыв горсовета Новосибирска. Выдвижение кандидатов продлится до 23 июля включительно.

Напомним, в восьмой созыв Законодательного собрания будут избраны 76 депутатов (38 ― в одномандатных округах, 38 — по партийным спискам), в горсовет Новосибирска — 50 (все ― в одномандатных округах). Предыдущие выборы прошли в 2020 году.

О подготовке к кампании уже заявили партии «Единая Россия»,  ЛДПР,  КПРФ,  «Справедливая Россия – За правду» , «Новые люди» и «Российская партия пенсионеров». Они также озвучивали своих ключевых кандидатов.

Ранее редакция сообщала, что Совет депутатов под Новосибирском распустили из-за безделья народных избранников.

Фото Infopro54, автор- Ростислав Нетисов

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Рубрики : Власть Политика

Регионы: Новосибирская область

Теги : избирательная кампания выборы


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