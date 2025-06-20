В Новосибирской области стартует избирательная кампания

В Новосибирской области официально стартовала избирательная кампания. С 20 июня облизбирком принимает заявления от кандидатов, а сами претенденты теперь могут начинать агитацию и сбор подписей. 14 сентября жителям региона предстоит избрать новый созыв Заксобрания области. В этот же день будет избран и новый созыв горсовета Новосибирска. Выдвижение кандидатов продлится до 23 июля включительно.

Напомним, в восьмой созыв Законодательного собрания будут избраны 76 депутатов (38 ― в одномандатных округах, 38 — по партийным спискам), в горсовет Новосибирска — 50 (все ― в одномандатных округах). Предыдущие выборы прошли в 2020 году.

О подготовке к кампании уже заявили партии «Единая Россия», ЛДПР, КПРФ, «Справедливая Россия – За правду» , «Новые люди» и «Российская партия пенсионеров». Они также озвучивали своих ключевых кандидатов.

Ранее редакция сообщала, что Совет депутатов под Новосибирском распустили из-за безделья народных избранников.