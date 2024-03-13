Глава Новосибирска раскритиковал ремонт и пробки на Октябрьском мосту

Временно исполняющий обязанности мэра города Новосибирска Олег Клемешов раскритиковал ход работ по ремонту Октябрьского моста. Он констатировал, что после того, как перекрыли одну из полос, здесь усилились заторы.

— Я понимаю, что сейчас на разборку конструкций просто физически невозможно большое количество техники нагнать. Но то, что сегодня там работает один бетонолом, это ни в какие ворота не лезет, — отметил он на аппаратном совещании 13 марта.

Он напомнил, что мэрия согласилась перекрыть полосу при условии круглосуточного ремонта. Однако, пока техника даже днем не пытается убирать и вывозить сломанный бетон. Не ведутся работы и по подготовке участка к дальнейшей работе.

— Мы давали согласие на закрытие именно при соблюдении этого условия. То, что там люди будут работать практически круглосуточно. Но сегодня я констатирую факт, что это условие со стороны подрядчика не выполняется. Обратите на это внимание, — добавил чиновник.

Кроме того, глава города дал поручение заместителю начальника департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии Новосибирска Сергею Эпову, продумать с отделом по организации дорожного движения меры, которые сократят заторы на мосту.

— Может быть, еще какие-то моменты посмотреть на прилегающих улицах. Иногда даже изменение режимов работы светофорного объекта на несколько секунд дает вполне определенные положительные результаты, — отметил он.

Напомним, проезжую часть Октябрьского моста по направлению с левого на правый берег сузили 7 марта. Причиной стали ремонтные работы верховой стороны магистрали на тротуарной части. Работы будут вестись до октября 2024 года.

В 2023 году прокуратура города Новосибирска объявила предостережения об ответственности за нарушение сроков исполнения обязательств по контракту в связи с низкими темпами выполнения работ по ремонту Октябрьского моста руководителям МКУ «Гормост» (заказчик) и ООО «СпецТрансСтрой» (подрядчик). В конце 2023 года власти города объявили о разрыве контракта с подрядчиком. Теперь работы выполняет Строительная компания «Дороги Сибири».

Ранее редакция сообщала, что реверсивное движение предлагают запустить на Димитровском мосту в Новосибирске.