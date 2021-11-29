В отраслевых парках Новосибирской области поменяются кураторы от Заксобрания

Ноябрьская сессия регионального парламента утвердила два назначения в советы директоров инновационного и промышленного парков Новосибирской области.

Из наблюдательного совета АО «Управляющая компания «Промышленно-логистический парк» выходит председатель комитета по соцполитике Игорь Гришунин. Его место займет Алексей Андреев (комитет по бюджету, зампредседателя комиссии по противодействию коррупции).

Игорь Гришунин переходит в совет директоров АО «Управляющая компания «Научно-технологический парк в сфере биотехнологий». Сейчас интересы Заксобрания в Биотехнопарке представляет Глеб Поповцев, в отношении которого недавно было возбуждено уголовное дело.

В пресс-службе АО «Агентство инвестиционного развития Новосибирской области» (курирует деятельность ПЛП и Биотехнопарка) корреспонденту Infopro54 пояснили, что после проведения всех процедурных моментов депутаты начнут работу в наблюдательных советах организаций не раньше 2022 года.

Напомним, в начале 2018 года Гришунин вошел в состав учредителей АНО «Клиника НИИТО». Руководство НИИТО опротестовывало это решение. В итоге в конце 2019-го Гришунин вышел из состава учредителей «по собственным причинам».

«Биотехнопарк» — это научно-производственная площадка, аккумулирующая компании, занимающиеся исследованиями, разработкой и производством в сфере биотехнологий и смежных областях. Инвестиции в проекты резидентов парка составили более 4 млрд рублей. В парке работают 4 высокотехнологичные лаборатории, которые проводят более 300 видов испытаний. Первая очередь парка находится в Кольцово, заполнена на 100%. Вторая — в районе микрорайона ОбьГЭС, третью предполагается разместить на новой территории развития — в «Смарт Сити» (Smart City).

УК ПЛП создано в 2008 году для строительства и эксплуатации инженерной и транспортной инфраструктуры по оказанию услуг резидентам Промышленно-логистического парка Новосибирской области (ПЛП). На сегодняшний день в ПЛП реализуют проекты 25 компаний. Они уже вложили в их развитие около 46 млрд рублей.