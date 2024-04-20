На двух мостах и путепроводе Новосибирской области ограничат движение

В середине мая ремонтные работы начнутся на мосту через реки Омь в Чановском и Кама в Венгеровском районах, а также на путепроводе через железную дорогу «Омск – Новосибирск».
— В связи с ремонтными работами на мостах будет введено временное ограничение движения с 15 мая по 15 ноября, на путепроводе «Р-254» – Каргат (восточный)» через железную дорогу «Омск – Новосибирск» — с 15 мая по 15 октября, — сообщил Минтранс Новосибирской области.
Всего в 2024 году по нацпроекту БКД регионе планируют отремонтировать 18 искусственных сооружений. Ремонт переправы через реку Кама в Минтрансе называли одним из самых значимых.
Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирске планируется ремонт моста через реку Иня.
Фото из телеграм-канала Минтранса, автор: пресс-служба
Рубрики :
Регионы:
Теги :
Уважаемые читатели, вы всегда можете поделиться своей проблемой, рассказать о ЧП, прислать фото и видео в редакцию.
Мы ждем ваши сообщения по телефону: +7 (995) 575-99-86
Или на электронную почту: infopro54@yandex.ru