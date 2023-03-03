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Деньги на метро мэрия Новосибирска попросит у ВЭБ.РФ

  • 03/03/2023, 18:31
Автор:
программы ВЭБ.РФ
ВЭБу не привыкать спонсировать обновление городского транспорта.

В вопросе обновления подвижного состава новосибирского метрополитена мэрия планирует обратиться за содействием в ВЭБ. РФ. Об этом глава города Анатолий Локоть заявил в своем выступлении в ходе дискуссии «О мерах поддержки группы институтов развития» в рамках Красноярского экономического форума.

Актуальная задача обновление подвижного состава метрополитена, цитирует выступление Анатолия Локтя пресс-служба мэрии. Сейчас прорабатывается вопрос о приобретении новых пятивагонных поездов взамен старых четырехвагонных, срок эксплуатации которых заканчивается в 2031 году. Всего необходимо приобрести десять новых составов. Мы заинтересованы в том, чтобы ВЭБ.РФ принял участие в обновлении городского транспорта в Новосибирске.

метро в Новосибирске

Новосибирское метро получит более десяти пятивагонных поездов

Ранее, по информации пресс-службы, глава города в своем выступлении перечислил те проекты, которые удалось реализовать в Новосибирске в рамках взаимодействия с ВЭБ. РФ.

Мы получили одобрение на софинансирование из федерального бюджета 59 троллейбусов в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». В этом году получим еще 120 троллейбусов по лизингу, напомнил Анатолий Локоть. Продолжаем модернизировать и парк трамваев силами совместного с белорусами предприятия. С 2017 года на линию вышли 42 новых трамвая. Нам требуется поддержка в решении и этого вопроса, который мы начали обсуждать с руководством ВЭБ.РФ.

Напомним, что в ходе отчета о прошлогодней работе перед депутатами горсовета в рамках февральской сессии Анатолий Локоть дал поручение профильному департаменту: приобрести более 10 новых пятивагонных электропоездов. В настоящее время стоимость одного такого вагона составляет 600 млн рублей. Такую сумму со ссылкой на руководство метрополитена представил на своей странице в соцсети вице-спикер горсовета Антон Тыртышный по итогам выездного совещания на предприятии.

При годовой выручке метрополитена в 2 млрд рублей и нулевой прибыли новый состав из 5 вагонов стоимостью 600 млн рублей является для МУП «Новосибирский метрополитен» абсолютно неподъемным, сообщает Тыртышный в соцсети. А действующим составам осталось меньше 8 лет. Есть необходимость продлять Дзержинскую линию, строить еще одно метродепо. На все это нужны десятки миллиардов рублей. Поэтому любое развитие метро в нашем городе возможно только за счет средств федерального бюджета.

военный городок

Сохранять Военный городок в Новосибирске мешает федеральное законодательство

Кроме того, Анатолий Локоть рассказал на КЭФе о проекте реновации территории бывшей военной части в центре города, занимающей площадь 80 га.

— Военный городок был построен в начале XX века. В его границах ― 35 памятников истории и культуры, сохранился воинский мемориал. Реализация проекта позволит создать новый городской центр с историческим акцентом и возможностью застройки его жилыми домами. Прошу ВЭБ.РФ поддержать этот проект, — обратился глава города к представителям федерального института развития.

 

Ранее редакция сообщала, какие проекты ВЭБ.РФ реализует в других сибирских городах.

Фото из телеграм-канала ВЭБ.РФ

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Рубрики : Власть Бизнес Транспорт Недвижимость Город

Регионы: Новосибирск Красноярск

Теги : программы ВЭБ.РФ обновление городского транспорта метро в Новосибирске Красноярский экономический форум


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