Деньги на метро мэрия Новосибирска попросит у ВЭБ.РФ

В вопросе обновления подвижного состава новосибирского метрополитена мэрия планирует обратиться за содействием в ВЭБ. РФ. Об этом глава города Анатолий Локоть заявил в своем выступлении в ходе дискуссии «О мерах поддержки группы институтов развития» в рамках Красноярского экономического форума.

— Актуальная задача — обновление подвижного состава метрополитена, — цитирует выступление Анатолия Локтя пресс-служба мэрии. — Сейчас прорабатывается вопрос о приобретении новых пятивагонных поездов взамен старых четырехвагонных, срок эксплуатации которых заканчивается в 2031 году. Всего необходимо приобрести десять новых составов. Мы заинтересованы в том, чтобы ВЭБ.РФ принял участие в обновлении городского транспорта в Новосибирске.

— Мы получили одобрение на софинансирование из федерального бюджета 59 троллейбусов в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». В этом году получим еще 120 троллейбусов по лизингу, — напомнил Анатолий Локоть. — Продолжаем модернизировать и парк трамваев силами совместного с белорусами предприятия. С 2017 года на линию вышли 42 новых трамвая. Нам требуется поддержка в решении и этого вопроса, который мы начали обсуждать с руководством ВЭБ.РФ.

Ранее, по информации пресс-службы, глава города в своем выступлении перечислил те проекты, которые удалось реализовать в Новосибирске в рамках взаимодействия с ВЭБ. РФ.

Напомним, что в ходе отчета о прошлогодней работе перед депутатами горсовета в рамках февральской сессии Анатолий Локоть дал поручение профильному департаменту: приобрести более 10 новых пятивагонных электропоездов. В настоящее время стоимость одного такого вагона составляет 600 млн рублей. Такую сумму со ссылкой на руководство метрополитена представил на своей странице в соцсети вице-спикер горсовета Антон Тыртышный по итогам выездного совещания на предприятии.

— При годовой выручке метрополитена в 2 млрд рублей и нулевой прибыли новый состав из 5 вагонов стоимостью 600 млн рублей является для МУП «Новосибирский метрополитен» абсолютно неподъемным, — сообщает Тыртышный в соцсети. — А действующим составам осталось меньше 8 лет. Есть необходимость продлять Дзержинскую линию, строить еще одно метродепо. На все это нужны десятки миллиардов рублей. Поэтому любое развитие метро в нашем городе возможно только за счет средств федерального бюджета.

— Военный городок был построен в начале XX века. В его границах ― 35 памятников истории и культуры, сохранился воинский мемориал. Реализация проекта позволит создать новый городской центр с историческим акцентом и возможностью застройки его жилыми домами. Прошу ВЭБ.РФ поддержать этот проект, — обратился глава города к представителям федерального института развития.

Кроме того, Анатолий Локоть рассказал на КЭФе о проекте реновации территории бывшей военной части в центре города, занимающей площадь 80 га.

Ранее редакция сообщала, какие проекты ВЭБ.РФ реализует в других сибирских городах.