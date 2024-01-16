Кто сможет выйти на пенсию в 2024 году

В 2024 году, учитывая переходный период повышения пенсионного возраста выйти на заслуженный отдых смогут женщины 1966 г.р. и мужчины 1961 г.р.

В пресс-службе Отделения CФР по Новосибирской области будущим пенсионерам советуют проверить данные о своем стаже, заработке и количестве пенсионных коэффициентов заблаговременно.

Отмечается, что осуществить это можно через личный кабинет на портале Госуслуг, заказав выписку из индивидуального лицевого счета.

Обратите внимание, что для назначения страховой пенсии по старости в этом году нужно соблюсти целый ряд условий одновременно:

— достижение общеустановленного возраста выхода на пенсию (для женщин — 58 лет, для мужчин — 63 года);

— наличие не менее 15 лет страхового стажа;

— наличие не менее 28,2 пенсионных коэффициента.

В Отделении CФР напомнили, что в страховой стаж для установления страховой пенсии по старости включаются не только периоды трудовой деятельности, но и нестраховые периоды. Так, за каждый год ухода за нетрудоспособными пожилыми гражданами, инвалидами 1 группы, ребенком-инвалидом, за детьми до 1,5 лет (в пределах 6 лет в общей сложности), а также за каждый год военной службы по призыву начисляются дополнительные пенсионные коэффициенты. Нестраховые периоды засчитываются, если им предшествовали или следовали за ними периоды работы, за которые начислялись и уплачивались страховые взносы.

При этом требования по стажу и пенсионным коэффициентам не касаются пенсии по инвалидности, а назначаются независимо от возраста при установлении группы инвалидности тем, кто потерял трудоспособность, а также детям с инвалидностью.

Кроме того, гражданам, которые имеют право на установление страховой пенсии досрочно, пенсии также устанавливаются вне зависимости от общего пенсионного возраста.

Чтобы получить право на досрочную пенсию, необходимы: спецстаж, количество заработанных пенсионных коэффициентов или соблюдение определенных условий, например, если речь идет о многодетных мамах – их возраст выхода зависит от количества детей, которых они воспитали и минимального страхового стажа.

Заявление об установлении пенсии можно подать в электронном виде через личный кабинет, заключили в пресс-службе ведомства.

Ранее редакция сообщала, в каких случаях гражданам могут отказать в начислении пенсии.