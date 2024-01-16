Уже 5 млрд рублей на систему утилизации мусора пообещали Новосибирской области

Российский экологический оператор планирует вложить около 1 млрд рублей в два объекта по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) в Новосибирской области. Об этом сообщил

По словам гендиректора РЭО Дениса Буцаева, общая стоимость проектов составит более 1,1 млрд рублей. РЭО может вложить в них до 95% от объема инвестиций за счет средств от размещения облигаций оператора, то есть около 1 млрд рублей. 100 млн составят вложения концессионера. Ввод объектов в эксплуатацию запланирован на 2027 год, уточнил замгендиректора РЭО Сергей Королев.

Четыре малые мусорные концессии депутаты регионального парламенту утвердили в 2023 году. Речь шла о строительстве четырех межрайонных комплексов по утилизации ТКО в Куйбышевском, Татарском, Тогучинском и Каргатском районах, оснащенных линиями сортировки мусора и участками компостирования. Депутаты сомневались, что на проекты удастся найти инвестора и не исключали, что тариф для населения в таких концессиях будет очень высокий.

— Судя по проекту, представленному МинЖКХ, приведенная стоимость за 1 тысячу тонн у полигона в Куйбышеве составит 15 млн рублей, в Татарске — 17 млн, в Каргате — 25 млн, а в Тогучине — 31 млн рублей. То есть почти по всем объектам к 2026 году мы получим рост тарифа для регоператора в 11 раз, но в итоге заплатит за это население, — констатировал зампредседателя комитета по ЖКХ регионального парламента Вадим Агеенко.

Судя по участию в проекте финансирования РЭО, вопрос с ростом тарифа решился. В 2019 году инвестор предлагал создать мусоросортировочный объект по концессии в Тогучине за 559 млн рублей, в Татарске — за 541 млн.

Напомним, ранее редакция сообщала, что РЭО может вложить в комплекс по обработке, обезвреживанию и захоронению ТКО в Новосибирске на левом берегу 3 млрд рублей, то есть 95% от суммы, необходимой для строительства объекта. О том, будет ли РЭО оказывать финансовую поддержку в создании правобережного комплекса , концессию на который также получило МУП «Спецавтохозаяйство», пока не известно. Кроме того, РЭЦ планирует инвестировать в «Экотехнопарк» в Новосибирске 1 млрд рублей.

По данным Seldon.Basis, ООО Спецзавод «КВАНТ» создано в 2008 году, директор — Виталий Зайцев. Заключила 395 контрактов в качестве поставщика на 379 млн рублей, чаще всего ГБУЗ НСО «ГКБ №1». Учредителями компании являются Виталий Зайцев (52,5%) и Наталья Турок (47,5%). УК компании 30 тыс рублей, выручка в 2022 году 87,49 млн рублей (-6%), чистая прибыль — 727 тыс рублей (-97%), упала за последний год отчетности из-за увеличения расходов на рекламу и доставку, уточняется на странице компании.

Ранее редакция сообщала о том, что Спецзавод «КВАНТ» планировал организовать в Новосибирске серийное производство установок термического обезвреживания отходов.