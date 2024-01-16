На покупку апартаментов в Новосибирске потрачено более 1 миллиарда рублей

В декабре 2023 года новосибирцы купили апартаментов более чем на 1 млрд рублей. Это втрое превышает показатель прошлого года за аналогичный период.
Эксперты бизнес-сообщества девелоперов One Company отметили, что рост стоимости юнита связан с улучшением качества сервиса и инфраструктуры при строительстве новых объектов, а также возрастающим уровнем спроса на апартаменты.
Лидером по продажам стал мультифункциональный комплекс Freedom (54% от всех продаж в Новосибирске). Также в тройке лучших расположился АЭРОН (22%) и IQ Aparts (11%).
— Я с уверенностью могу прогнозировать, что тенденция к росту спроса на апартаменты будет сохраняться. На рынке наблюдается здоровая конкуренция, — отмечает Айрат Ямаев, основатель бизнес-сообщества девелоперов One Company.
Ранее редакция сообщала о том, что инвестиции во вторичку в Новосибирске более доходны и быстрее окупаются.
Фото: Freepik — wuttichai1983
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