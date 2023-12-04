СК разберется в обстоятельствах смерти пациентки после удаления зуба в Новосибирске

Трагичной историей гибели молодой женщины после приема у стоматолога заинтересовались следователи СК.

Напомним, 2 декабря родственникам 27-летней Алины З. сообщили, что их дочь умерла. Девушка впала к кому после удаления зуба. Врачи не смогли спасти пациентку. Мама сибирячки уверена, что причиной смерти стала инфекция, которую медики могли занести во время манипуляции.

― Следственными органами СК России зарегистрирована процессуальная проверка о смерти пациентки в одной из больниц города Новосибирска. В настоящее время следователи устанавливают обстоятельства, изложенные в материале средств массовой информации. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, ― прокомментировали в региональном СК.

Ранее собственную проверку начал проводить Росздравнадзор. Ведомство направило в медицинские учреждения предварительные запросы.