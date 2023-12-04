Национальную Китайскую олимпиаду по математике выиграл школьник из Новосибирска

Десятиклассник Ратибор Коптилин из Новосибирска выиграл национальную китайскую олимпиаду по математике. Сборная России участвовала в олимпиаде впервые с 2019 года. Об этом сообщает СУНЦ НГУ.

Сама олимпиада проходила в городе Ухань. Российской сборной удалось получить три золотые и три серебряные медали.

Теперь все победители становятся кандидатами в команду страны для участия в Международной олимпиаде по математике в Великобритании.

Напомним, что ранее на 64-й Международной математической олимпиаде команда России выиграла пять золотых медалей и одну серебряную. В команде также был новосибирец Ратибор Коптилин.

Ранее редакция сообщала о том, что Владимира Путина ждут в Новосибирске в конце 2023 года.