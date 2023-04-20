Куда пойти в Новосибирске на майских праздниках 2023

Предлагаем подборку самых интересных мероприятий, которые можно посетить в период праздничных выходных дней мая в нашем городе.

Концерты

3 мая в 18.30

Новосибирский областной театр кукол (ул. Ленина, 22)

«Сибиряк — герой войны» (12+)

Этот концерт посвящен вкладу сибиряков в Победу в Великой Отечественной войне. Новосибирск по праву удостоен звания «Город трудовой доблести»! Здесь на заводах изготавливали снаряды для фронта; сюда в госпитали везли раненых бойцов и детей из блокадного Ленинграда; сюда были эвакуированы музеи и театры, среди них Центральный театр кукол под руководством Сергея Образцова. В годы войны создавались театральные студии, где солдаты учились кукловождению, а потом уезжали с агитбригадами на фронт. В нашем концерте прозвучат песни военных лет, мы вместе вспомним подвиг тружеников тыла и увидим кукольные номера, которые показывали солдатам на фронте.

4 мая в 19.00

Концертный зал «Евразия» (ул. Селезнева, 46)

«А может, не было войны…» (6+)

Каждое художественное произведение программы — это память о мирной жизни, оборвавшейся в один миг, о начале страшного времени, героическом подвиге русских солдат, тружеников тыла, о самоотверженности и стойкости русского народа, о его великой Победе. Песенное, музыкальное и танцевальное наследие коллектива позволяет раскрыть идеологическую тематику праздника, погружая каждого в атмосферу переживаний тех лет, трагизм потерь и гордость за торжествующую всенародную Победу.

8 мая в 18.00

Камерный зал филармонии (Красный пр-т, 32)

«Выходила на берег Катюша» (12+)

Народные песни времен Великой Отечественной войны, песни советских композиторов военных лет.

9 мая в 16.00

НОВАТ (Красный пр-т, 36)

«Дню Победы посвящается» (6+)

Новосибирский театр оперы и балета, который открылся 12 мая 1945 года, по праву называют ровесником Победы. В программе концерта, посвященной 77-й годовщине Победы, прозвучат любимые и знакомые каждому песни о воинской доблести, солдатской дружбе и чести, мгновениях горя и радости и непоколебимом мужестве в тылу и на поле боя.

Спектакли

1 мая в 18.00

Новосибирский музыкальный театр (ул. Каменская, 43)

«Гадюка» (16+)

Мюзикл по одноименной повести Алексея Толстого. Действие развивается от событий Гражданской войны до послевоенного периода нэпа. Центральный персонаж сюжета — Ольга Зотова. Дочь купца, гимназистка, после бандитского нападения она оказывается сначала в госпитале, а затем в Красной армии. В бою она теряет любимого человека. И в послевоенное время ей не удается найти свое место в жизни, вновь обрести любовь.

3 мая в 18.30

Театр «Красный факел» (ул. Ленина, 19)

«Свадьба Кречинского» (16+)

Семья состоятельного ярославского помещика Муромского приезжает в Москву. Судьба сводит его с красивым и представительным дворянином Михаилом Кречинским. Лидочка Муромская без памяти влюбляется в него, Кречинский делает ей предложение руки и сердца, близится свадьба. И все бы хорошо, да вот только Кречинский оказывается карточным шулером, а вся история со свадьбой — искусной аферой. При этом никто и представить себе не может, куда заведет их эта интрига…

5 мая в 19.00

Новосибирский музыкальный театр (ул. Каменская, 43)

«Безымянная звезда» (12+)

Однажды на перроне вокзала захолустного городка останавливается столичный экспресс, всегда пролетавший мимо. Контролер высаживает безбилетную пассажирку, в изящной дамской сумочке которой совсем нет денег — есть лишь несколько фишек из казино. Прекрасную незнакомку, словно сошедшую с киноэкрана, приглашает в свой дом местный учитель астрономии. Он вдохновенно рассказывает гостье о своей тайне: он открыл новую, безымянную звезду. Герои влюбляются друг в друга, мечтают больше не расставаться, но… Реальные миры оказываются более жестокими, чем звездные и романтические.

9 мая в 18.00

Театр «Старый дом» (ул. Большевистская, 45)

«Головлевы» (16+)

Подлинная русская жизнь, рассказанная языком театра, в котором есть место всему: мистике чарующего деревенского быта, юмору и карнавалу, гротескным колоритным характерам, способным ужасать и гомерически смешить одновременно, страшным безднам человеческой природы, предчувствиям, что за поступками людей кроется какая-то чудовищная сила, искушающая и направляющая.

Детям

6 мая в 11.00

Театр «На левом берегу» (ул. Вертковская, 10)

«Сказ о русском солдате Иване, фрице Рыжем Лисе и материнском хлебе» (6+)

Повесть Ильи Туричина «Крайний случай», по которой поставлен «Сказ», не первый десяток лет входит в золотой фонд внеклассного чтения. Ярким языком детской сказки рассказывается о подвиге нашего народа в Великой Отечественной войне. И это не скучная лекция, а увлекательная история, пробуждающая живой интерес к событиям тех лет.

8 мая в 12.00

Новосибирский музыкальный театр (ул. Каменская, 43)

«Кошка, которая гуляла сама по себе» (6+)

Удивительные приключения Мужчины, Женщины и Мальчика, подружившихся с животными и вместе с ними давшие заслуженный отпор беспощадному Тигру и его прихвостню Шакалу, учат любить и ценить тех, кто рядом, кто в трудную минуту готов пожертвовать всем ради близкого и друга. И даже гордая независимая Кошка готова поступиться своими принципами и защитить Мальчика от врагов, не забыв, однако, что благодарность людей всегда обеспечит ее миской молока и теплым кровом. А люди, в свою очередь, становятся взрослее и мудрее рядом с теми, кого они приручили.

9 мая в 11.00

Новосибирский музыкальный театр (ул. Каменская, 43)

«Сказка про Золушку» (0+)

Музыкальная сказка по мотивам сказки Шарля Перро. История о маленькой девочке, доброй, приветливой, милой, которую так невзлюбили мачеха и сестры. Бедную падчерицу заставляли трудиться с раннего утра до позднего вечера, а спать ей приходилось рядом с золой. Оттого-то и прозвали ее Золушкой…

Катания на теплоходе по Оби

В конце апреля открывается речная навигация по Оби.

1 мая в 12.00, 6 и 7 мая в 14.00

пристань Речного вокзала

Театр на реке. Кукольная сказка «Путешествие по волнам» (0+)

Новосибирский областной театр кукол и Речфлот создали уникальные программы-постановки для детей. В этом спектакле удивительная царица реки Обь-Обинушка подарит волшебный Кораблик, который отправится в плавание вместе с пассажирами.

1 мая в 17.00, 4 и 6 мая в 17.30

пристань Речного вокзала

Экскурсия «Шесть мостов Новосибирска» (0+)

Участники экскурсии увидят с воды шесть новосибирских мостов, в том числе новый Бугринский. Теплоход пройдет мимо района старейшего села в черте будущего Новосибирска — Кривощеково. Здесь еще с 1746 года стоял молитвенный дом, потом — церковь во имя Святителя и Чудотворца Николая, где крестили и венчали первых жителей Новониколаевска.

1, 6 и 7 мая в 20.00

пристань Речного вокзала

Экскурсия «Огни Новосибирска» (0+)

Блики заката на воде, огни мостов и высоток, спускающаяся вечерняя романтика — все это смывает суету будней и дарит праздник лета. В программе увлекательные истории про Новосибирск от гида, живая музыка и, конечно, непередаваемая атмосфера ночного города.

3 и 5 мая в 21.00

пристань Речного вокзала

Программа «Романтика на Оби» (0+)

Участники экскурсии проплывут под мостом, по которому к своему мужу на фронт, в Маньчжурию, ехала королева русского романса красавица Анастасия Вяльцева. Река и город так понравились ей, что звезда эстрады согласилась дать концерт в нашем городе, а во время концерта свела с ума всех местных купцов и градоначальников.

9 мая в 20.00

пристань Речного вокзала

Программа «С Днем Победы, Новосибирск!» (0+)

Праздничная программа на теплоходе, посвященная Дню Победы. Вас ждут интерактивы от ведущих, живая музыка, розыгрыши призов и подарков от компании и партнеров!

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