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Сразу 33 долгостроя ГК «Дискус» в микрорайоне «Просторный» получили разрешение на ввод в эксплуатацию

  • 20/04/2023, 16:14
Автор:
Микрорайон Просторный Новосибирск
Такое количество проблемных домов, введенных единовременно, является рекордным для Новосибирска.

Мэрия Новосибирска подписала разрешение на введение в эксплуатацию 33 достроенных домов микрорайона «Просторный» в Новосибирске, при надзорном сопровождении органов прокуратуры, с участием правительства региона и правоохранительных органов, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

— После внесения прокурором города представления мэру города подписаны разрешения на ввод 33 объектов жилищного строительства в эксплуатацию, восстановлены жилищные права более 3700 граждан.  Такое количество проблемных домов, введенных единовременно, является рекордным для Новосибирска, — отметили в прокуратуре.

Отмечается, что работа по вводу в эксплуатацию многоквартирных домов, расположенных в микрорайоне «Плющихинский» Октябрьского района Новосибирска, продолжается.

Напомним, 18 апреля прокурор Новосибирска Роман Сивак на пресс-конференции заявил о том, что прокуратура сделает все, для ускорения ввода достроенных домов в микрорайонах «Просторный» и «Плющихинский», однако отказался называть конкретные сроки. Благоустройством территорий будет заниматься мэрия города Новосибирска.

— Сейчас мы заставляем муниципалитет привести в надлежащее состояние микрорайоны, которые там построены. В любом случае благоустройство территории, вопрос содержания дорог и принятие их в собственность, если они бесхозные — это вопрос органов местного в рамках 131-ФЗ. Через судебные решения их нужно принимать на баланс, эксплуатировать и делать все для того, чтобы создать людям комфортную среду. В этой части мы работаем, и у мэра есть понимание, что это необходимо делать и людей успокоить, что никто их там не бросит, — отмечал прокурор Новосибирска.

 

Ранее редакция сообщала, что собственника ГК «Дискус» Алексея Джулая и председателя ЖСК «Дискус» Олега Басалаева не стали брать под стражу. 

Фото редакции

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Рубрики : Бизнес Недвижимость

Регионы: Новосибирск

Теги : микрорайон Просторный Новосибирск долгострои Новосибирска


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