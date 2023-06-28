Полковник в отставке признан виновным в хищении авиационного имущества на 20 млн рублей

Владимир Обухов признан виновным в присвоении или растрате, совершенной организованной группой в особо крупном размере и служебном подлоге. Ему назначено наказание в виде лишения свободы на 5 лет, запрещено занимать госдолжности на 3 года, а также он лишен звания «подполковник в отставке. Об этом сообщает Новосибирский гарнизонный военный суд.

Судом частично удовлетворен гражданский иск Министерства обороны РФ в счет возмещения имущественного вреда на сумму 17 млн 361 тыс рублей.

– Обухов в период со 2 октября 2020 года по 26 октября 2021 года, с корыстной целью, желая незаконно обогатиться, будучи руководителем организованной группы, совершил хищение авиационного имущества, находящихся в его правомерном ведении и вверенных ему и другим должностным лицам по службе, на общую сумму 20 759 090 рубля, причинив государству в лице Министерства обороны Российской Федерации имущественный ущерб, – говорится в сообщении.

Также отмечается, что Обухов в составе организованной группы совершил служебные подлоги и организовал совершение служебного подлога с целью скрыть хищение авиационного имущества.

Приговор не вступил в силу.

Ранее редакция сообщала о том, что экс-директор НИИ туберкулёза признан виновным в растрате 1,6 млн.