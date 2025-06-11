Курс доллара в России скатывается к 76 рублям

Центральный банк России установил официальный курс доллара США на среду, 11 июня, на уровне ₽78,6003, евро — ₽89,7918, юаня — ₽10,9057. Об этом сообщается на сайте регулятора. Однако, в моменте в середине дня 11 июня курс доллара обваливался до 76,8 рублей. В предыдущий раз на этих уровнях американская валюта была весной 2023 года.
В Новосибирске банки готовы покупать доллар у населения по цене от 73 до 80,5 рублей. Продается доллар по курсу от 80 до 89,4 рублей. Некоторые банки предлагают зафиксировать курс и забронировать необходимую сумму валюты.
В банках городах, которые обзвонил корреспондент Infopro54, ажиотажного спроса на валюту не наблюдается.
— За покупкой традиционно обращаются клиенты, которые планируют ехать в отпуск. Это сезонная динамика. Особого роста спроса не только на доллар, но и на другие валюты, нет, — поясняют в кредитных организациях.
В некоторых банках специалисты подчеркивают, что у них есть доллары нового образца. Напомним, в течение нескольких месяцев эта валюта в Новосибирске была в дефиците. За покупку старых долларов до 2006 года банки берут комиссию. Она варьируется в зависимости от кредитной организации. Например, может быть 1 000 рублей за 1 купюру, 5% от суммы.
Исполнительный директор ООО «Сибтрейн» Намер Ради пояснил Infopro54, что рубль «получил крылья» по ряду причин:
Эдуард Коложвари, доцент кафедры финансовых рынков и финансовых институтов НГУЭУ полагает, что падение курса доллара связано с сокращением спроса на американскую валюту.
— Думаю, что курс продолжит снижение. Нижнюю границу назвать сложно. Полагаю, что это будет 75 рублей за доллар, но совсем недавно мы видели и 55 рублей. На мой взгляд, такой курс позитивен он должен способствовать снижению инфляции, — рассказал эксперт корреспонденту Infopro54.
По его словам, что нынешняя цена доллара может сохраниться до начала делового сезона, то есть конца августа – начала сентября, а потом начнет расти. Намер Ради настроен более скептично. По его словам, уверенность в дальнейшем укреплении рубля выглядит преждевременной. Уже в июне-августе высока вероятность разворота тренда. По мнению эксперта это обусловлено серьезными рисками:
— Могу сказать, что в итоге прорыв доллара ниже психологической отметки в 80 рублей — это в большей степени результат действия краткосрочных, пусть и мощных, факторов. Уже к середине июня давление на рубль может усилиться многократно. С высокой долей вероятности курс вернется в более привычный диапазон 85-90 рублей за доллар. Внимание рынка сейчас приковано к решениям ЦБ по ставке, траектории нефтяных цен и санкционным новостям. Именно они зададут тон летней валютной динамике, —прогнозирует Намер Ради
Наиболее вероятный сценарий, по его словам, это возврат в коридор 82-90 рублей за доллар. При оптимистичном варианте эксперт ожидает удержание в пределах 78-85 рублей, но лишь при условии сохранения высокой ставки ЦБ и позитивной геополитической повестки. При пессимистичном возможно ослабление до 95-100 рублей, если нефть уйдет ниже $60, последуют жесткие санкции, а ЦБ начнет активно снижать ставку.
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Иллюстрация создана с помощью нейросети Шедеврум.
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