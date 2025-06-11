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Курс доллара в России скатывается к 76 рублям

  • 11/06/2025, 19:00
Автор: Юлия Данилова
Курс доллара в России приближается к 76 рублям
Новосибирские эксперты полагают, что разворот тренда произойдет в августе-сентябре

Центральный банк России установил официальный курс доллара США на среду, 11 июня, на уровне ₽78,6003, евро — ₽89,7918, юаня — ₽10,9057. Об этом сообщается на сайте регулятора. Однако, в моменте в середине дня 11 июня курс доллара обваливался до 76,8 рублей. В предыдущий раз на этих уровнях американская валюта была весной 2023 года.

В Новосибирске банки готовы покупать доллар у населения по цене от 73 до 80,5 рублей. Продается доллар по курсу от 80 до 89,4 рублей. Некоторые банки предлагают зафиксировать курс и забронировать необходимую сумму валюты.

В банках городах, которые обзвонил корреспондент Infopro54, ажиотажного спроса на валюту не наблюдается.

— За покупкой традиционно обращаются клиенты, которые планируют ехать в отпуск. Это сезонная динамика. Особого роста спроса не только на доллар, но и на другие валюты, нет, — поясняют в кредитных организациях.

В некоторых банках специалисты подчеркивают, что у них есть доллары нового образца. Напомним, в течение нескольких месяцев эта валюта в Новосибирске была в дефиците.  За покупку старых долларов до 2006 года банки берут комиссию. Она варьируется в зависимости от кредитной организации. Например, может быть 1 000 рублей за 1 купюру, 5% от суммы.

Исполнительный директор ООО «Сибтрейн» Намер Ради пояснил Infopro54, что рубль «получил крылья» по ряду причин:

  • Геополитический аванс: Сам факт возобновления диалога между Москвой и Вашингтоном сыграл роль успокоительного. Это притупило девальвационные страхи, подстегнуло репатриацию валютной выручки и даже пробудило осторожный интерес зарубежных инвесторов к российским активам. Однако важно понимать, что это пока лишь ожидания, реальных послаблений в санкционном режиме нет.
  • Жесткая хватка ЦБ: Ключевая ставка в 21% превратила рублевые инструменты в сверхмагниты для капитала. Бизнес и граждане массово конвертировали валюту, стремясь заработать на высоких рублевых процентах.
  • Валютный ливень от экспортеров: В апреле-мае компании-экспортеры выбросили на рынок до 90% своей валютной выручки, что в разы превышает обычную норму 36%. Мотив тот же: чтобы урвать прибыль на сверхдоходных рублевых депозитах, резко увеличив предложение доллара.
  • Сезонное затишье в импорте: Традиционное весеннее снижение активности импортеров также сыграло на руку национальной валюте.
  • Государственная поддержка: Значительные чистые продажи валюты Центробанком эквивалент 6,56 млрд рублей ежедневно в мае стали еще одним фактором подпитки рубля.

Эдуард Коложвари, доцент кафедры финансовых рынков и финансовых институтов НГУЭУ полагает, что падение курса доллара связано с сокращением спроса на американскую валюту.

— Думаю, что курс продолжит снижение. Нижнюю границу назвать сложно. Полагаю, что это будет 75 рублей за доллар, но совсем недавно мы видели и 55 рублей. На мой взгляд, такой курс позитивен он должен способствовать снижению инфляции, — рассказал эксперт корреспонденту Infopro54.

По его словам, что нынешняя цена доллара может сохраниться до начала делового сезона, то есть конца августа – начала сентября, а потом начнет расти. Намер Ради настроен более скептично. По его словам, уверенность в дальнейшем укреплении рубля выглядит преждевременной. Уже в июне-августе высока вероятность разворота тренда. По мнению эксперта это обусловлено серьезными рисками:

  • Смягчение монетарной политики: Ключевое решение ЦБ 6 июня могло задать тон на снижение ставки. Если дорогие деньги станут дешеветь, главная опора рубля рухнет.
  • Сезонный валютный голод: Летний всплеск импорта и массовый выезд граждан за границу резко подстегнут спрос на доллары и евро.
  • Нефтяные качели: Цена на Brent к концу мая просела на 13%, до $64,78 за баррель. С лагом в 2–3 месяца это болезненно ударит по валютным поступлениям экспортеров.
  • Геополитическая непредсказуемость: Любые негативные повороты — новые пакеты санкций, например, против танкерного флота или срыв переговорного процесса мгновенно вернут на рынок панику и девальвационные ожидания.
  • Меньше помощи от ЦБ: Потенциальное сокращение объемов валютных интервенций в рамках бюджетного правила в июне лишит рубль важной поддержки.

— Могу сказать, что в итоге прорыв доллара ниже психологической отметки в 80 рублей — это в большей степени результат действия краткосрочных, пусть и мощных, факторов. Уже к середине июня давление на рубль может усилиться многократно. С высокой долей вероятности курс вернется в более привычный диапазон 85-90 рублей за доллар. Внимание рынка сейчас приковано к решениям ЦБ по ставке, траектории нефтяных цен и санкционным новостям. Именно они зададут тон летней валютной динамике, —прогнозирует Намер Ради

Наиболее вероятный сценарий, по его словам, это возврат в коридор 82-90 рублей за доллар. При оптимистичном варианте эксперт ожидает удержание в пределах 78-85 рублей, но лишь при условии сохранения высокой ставки ЦБ и позитивной геополитической повестки. При пессимистичном возможно ослабление до 95-100 рублей, если нефть уйдет ниже $60, последуют жесткие санкции, а ЦБ начнет активно снижать ставку.

Ранее редакция сообщала, что в России реализуется сценарий «мягкой посадки» экономики

Иллюстрация создана с помощью нейросети Шедеврум.

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Рубрики : Финансы Общество Банки

Регионы: Россия Новосибирск

Теги : курс доллара


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