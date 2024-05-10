Квадрат складской недвижимости подорожал почти в два раза в Новосибирске

По данным экспертов ООО «Сибирская юридическая компания», средняя цена продажи торговой недвижимости в Новосибирской области составляла 104,26 тысяч рублей за квадрат. Пик цены приходится на январь 2024 года — 131 тысяча, с тех пор она снижается.

Офисная недвижимость в Новосибирске в апреле в среднем продавалась по 89 тысяч рублей за квадрат. Пик цены был в марте — 98,2 тысячи. Причем цена на этот вид недвижимости в городе росла с ноября 2023 года.

Стабильный рост цен наблюдается на складскую недвижимость. По итогам апреля она продавалась в городе по цене в среднем 59,1 тысяча за квадрат. Для сравнения, в сентябре 2023 года цена составляла 32.2 тысячи, отмечают эксперты «Сибирской юридической компании».

Как уточнили в компании в ответ на запрос Infopro54, речь идет о цене предложения, которая публикуется в открытых источниках. Цена сделки по которой в итоге заключается договор\купли продажи в этой аналитике не учитывается.

На рынке аренды коммерческой недвижимости средняя цена сделки по аренде торговой недвижимости в апреле также снизилась до 1337 рублей за квадрат. Это на 6.6% меньше, чем в марте. Также снизилась стоимость аренды складов — до 519 рублей за квадрат (-6,3%). При этом средняя цена аренды офисной недвижимости в апреле резко выросла — до 1118 рублей за квадрат (+15%).

Как отметили эксперты «Сибирской юридической компании», по итогам марта окупаемость инвестиций в торговые помещения составляет 6,5 лет (+4,6%), в офисные помещения — 6,6 лет (+27,3%). Рост цен на склады и резкое повышение расценок на их аренду привело к сокращению окупаемости в этот вид недвижимости до 9,5 лет (-8,4%).

— Огромное число складов в настоящее время строится и будет введено в строй. Но почти все эти объекты создаются под собственные нужды предприятий и на свободный рынок не выходят. Продавать склады при себестоимости строительства в районе 50-60 тысяч руб./кв. м никто не хочет. Из-за дефицита средневзвешенная запрашиваемая ставка аренды выросла на 20-60%. Более того, владельцы арендуемых площадок ищут способы избавиться от прежних арендаторов и сдать недвижимость по более высокой цене. Лидеры среди арендаторов — предприятия розничной торговли, — описывает ситуацию глава Nazarov&Partners Александр Назаров.

Напомним, по данным Nazarov&Partners, вакантные площади складской недвижимости в Новосибирске не превышают доли процента. Если в 2022 году вакантны были около 5% площадок, то по итогам 2023 года — не более 0,4-0,5% как в категории А, так и в категории В.

По данным управления архитектурно-строительной инспекции мэрии Новосибирска, в настоящее время в реестре строящихся объектов муниципалитета 335 объектов площадью 636 тысяч кв. м под производственно-складское назначение. 208 разрешений выданы на строительство складов площадью 416 тысяча кв. м. также выдано 242 разрешения на строительство торгово-сервисных объектов площадью 1,261 млн кв. м.

Ранее редакция сообщала о том, что опыт Москвы по трансформации торговых центров предлагают использовать в Новосибирске.