Квадроберы Новосибирска осваивают новый тренд

Поклонники квадробинга добавили новую головную боль своим родителям. Если раньше взрослые переживали за их безопасность из-за активности движения «Антиквадробинг», участники которого нападали на ребят на улицах города, то теперь опасность носит природный характер.

«Собачки» и «кошечки» с наступлением жары переместились к водоемам. Нет, теперь они не рыбки, а все те же четвероногие, но имитирующие их повадки.

― С одной стороны, не вижу ничего плохого, что дети плавают по-собачьи, но это при условии, что рядом взрослые. Но есть опасность, что пока мамы и папы на работе, дети сами могут убежать на ближайший водоем. Там они рискуют сильно увлечься своими трюками и съемкой видео. Это может закончится большой бедой, ― жалуется Оксана, мама подростка.

В Новосибирской области спасатели настойчиво предупреждают об опасности купания в неприспособленных для этого местах и на запрещенных пляжах. С начала летнего сезона в регионе уже утонуло 48 человек.

Ранее редакция рассказывала о модном увлечении подростков ― квадробинге. Дети подражают животным и едят кошачий корм.