Квартал «Цветной бульвар» строится высокими темпами

В настоящее время строительство идет быстрыми темпами. Сейчас возведен каркас первого дома, осуществляется подготовка к внутренним отделочным работам.

Строительная компания «Акация» известна высокими темпами строительства. В 2020 году «Акация на Красногорской» стала самой «быстрой» по срокам возведения новостройкой: от получения первого разрешения на строительство до получения разрешения на ввод прошли 300 дней.

«Цветной бульвар» — проект строительной компании «Акация». Квартал расположен в Кировском районе, в десяти минутах езды от семейно-торгового центра «МЕГА».

В квартале «Цветной бульвар» будет комфортно семьям с детьми. Детский сад и школа рядом с домом — пожелание любых родителей. Новоселам есть из чего выбрать. Пять детских садов, семь школ, сибирская гимназия №7, а также две школы искусств — все эти образовательные учреждения расположены поблизости от нового квартала. Это удобно как взрослым, так и детям, которым не придется рано вставать и тратить дополнительные силы на дорогу.

Рядом — гипермаркет «Лента», Metro Cash&Carry, Rich Family, а также торговые сети «Пятерочка», «Ярче!» и «Мария-Ра», поэтому не придется тратить много времени на семейный шоппинг.

Квартал «Цветной бульвар» имеет удобный выезд на главные магистрали левобережья — улицу Сибиряков-Гвардейцев и улицу Петухова. В пешей доступности — остановки «Индустриальная» и «Бульвар», от которых в разные направления Новосибирска ходят двенадцать маршрутов общественного транспорта.

Неоспоримое достоинство квартала «Цветной бульвар» — несколько зеленых зон. В любое время года здесь можно отлично провести время на природе, не выезжая за город.

В пешей доступности от дома находятся несколько скверов: «Кировский», «ЭЛСИБ», «Рассвет», «Сибирь», «Абникум» и Затулинский парк.

Офис продаж квартир квартала «Цветной бульвар»:

ул. Сибиряков-Гвардейцев, 51/1

2 этаж, офис №205

тел.: +7 (383) 258-77-44

акация54.рф

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