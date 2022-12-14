Рекламодателям

Нестационарные торговые объекты в Новосибирске загружают в цифровую карту

  • 14/12/2022, 12:42
Автор:
нестационарные торговые объекты
Чиновники считают, что это позволит усилить контроль за их размещением и работой, а для предпринимателей — убрать препоны при получении разрешений на установку.

— Раньше предприниматель приходил к нам с заявлением на получение разрешения по установке нестационарного торгового объекта. Мы рассылали его во все департаменты, получали согласование и обсуждали на коллегии. Эти обсуждения часто проходили очень бурно, — сообщил, выступая на форуме «Городские технологии» начальник департамента инвестиций, потребительского рынка, инноваций и предпринимательства мэрии города Новосибирска Виталий Витухин. — Кроме того, мы постоянно получаем жалобы жителей города о несанкционированной торговле.

новости Новосибирска

Виталий Витухин: Мы не хотим кидать на пальцах и определять, кто останется, а кто нет

Сейчас, по его словам, мэрия в корне меняет работу с НТО. Для этого разрабатывается муниципальная информационная система «Схема размещения нестационарных торговых объектов». Сейчас на ней размещена информация о 2750 объектах, включая елочные базары, торговые автофургоны и т.д. Также на карте указано, какие точки свободны для размещения НТО.

— На цифровой карте будет открытая часть — для жителей, то есть они смогут увидеть законно размещен объект или нет. И закрытая — для муниципалитета, где мы сможем контролировать НТО, — пояснил Витухин.

С помощью цифровой карты муниципалитет будет вести автоматизированный учет нестационарных торговых объектов, учет мест их размещения, осуществлять контроль и получать оперативную информацию о том, где расположен объект, установлены ли рядом с ним урны, как убирается территория, есть или нет на нем санкционированная или несанкционированная реклама, а также составлять отчеты, которые требует Минпромторг.

Чиновник уверен, что цифровая карта будет полезна и предпринимателям.

— Мы хотим сделать блок с информацией об этапности согласования документов, которые подал предприниматель-заявитель. Он по карте сможет видеть, на каком этапе и в каком статусе его заявление. Если на всех этапах будет зеленый свет, то, как мы планируем, вопрос по установке НТО даже не будет выноситься на коллегию, а сразу оформляться в постановление и отправляться на согласование мэру. Мы рассчитываем, что такой подход позволит в три раза сократить бюрократию в части получения разрешений на размещение нестационарных торговых объектов в городе, — подчеркнул Виталий Витухин.

новости Новосибирска

Ситуацию с демонтажем нестационарных объектов в период моратория рассмотрят на заседании штаба у губернатора

Напомним, тема размещения и ликвидации с улиц города нестационарных торговых объектов для Новосибирска очень болезненна и неоднократно становилась предметом для разговора на повышенных тонах между органами власти и предпринимательским сообществом, в том числе с привлечением органов прокуратуры, бизнес-омбудсмена.

 

Ранее редакция рассказывала о том, что областную инспекцию по охране культурного наследия предложили отстранить от согласования наружной рекламы и киосков в Новосибирске. 

Фото автора

501

Рубрики : Власть Бизнес Город

Регионы: Новосибирск

Теги : цифровая карта нестационарные торговые объекты киоск


Спецоперация на Украине

«Черные трансплантологи» прибыли в ДНР
12/12/22 17:41
Конфликт в Украине привел к истощению запасов вооружения в Европе и США
12/12/22 16:21
Новосибирские предприниматели совместно с АИР закупят не менее тысячи тактических аптечек
12/12/22 13:33
лесные пожары ТВС-2МС

Пожары в лесах области будут тушить специализированные самолеты-танкеры

Разработчики готовы протестировать в регионе четыре машины ТВС-2МС.
Читать статью >>
школьная концессия

Строительство школ по концессии может начаться в конце года

При этом в профильном министерстве по результатам прокурорского представления планируют усилить контроль за выполнением концессионером обязательств.
Читать статью >>

Новые трамваи Новосибирск приобретёт при поддержке области

Соответствующие средства уже заложены в региональный бюджет
Читать статью >>
особо охраняемая природная территория

Нижнюю Ельцовку сделают особо охраняемой территорией

Со следующего года стартует обследование этой зеленой зоны Советского района.
Читать статью >>

Актуальный разговор

Александр Лубенец, независимый эксперт и финансист, член Общественной палаты Новосибирской области, председатель НРО ООО «Российский союз налогоплательщиков», заслуженный экономист Новосибирской области

«У нашего бизнеса появилась возможность купить целые предприятия за рубежом»

И вывезти эти активы в Россию.
Все материалы
Лента новостей

Новосибирцы планируют представить транспортный беспилотник на Международном авиасалоне-2023

14/12/2022, 15:19

Пожары в лесах области будут тушить специализированные самолеты-танкеры

14/12/2022, 14:48

В новосибирском институте идет разработка нанобеспилотника

14/12/2022, 14:05

Строительство школ по концессии может начаться в конце года

14/12/2022, 13:25
Популярное

ГОСТ для электросамокатов вступит в силу с 1 февраля

14/12/2022, 15:23

Юрист Роскачества посоветовал закрывать аккаунты в соцсетях

14/12/2022, 11:27

Роспотребнадзору пришлось предупредить об опасности употребления «кротовухи»

14/12/2022, 10:18
Новости компаний

«Семейный кешбэк» поможет зарабатывать до 10 000 рублей в месяц

14/12/2022, 16:04

Клиенты ВТБ получили возможность пополнять брокерский счет через СБП со счета в любом банке

14/12/2022, 11:38

ВТБ и «Ростелеком» провели первый межбанковский платёж с помощью «Сервис-бюро СПФС»

14/12/2022, 10:38

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»
Материалы с пометкой Рекламный материал. Новости Новосибирска. Новости Сибири публикуются на коммерческой основе. Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.
Яндекс.Метрика

 © 2020 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири


Рекламодателям


Подписываясь на новости, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×
×
Декабрь 2022
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Ноя    
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031  
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно






Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска