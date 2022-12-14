Нестационарные торговые объекты в Новосибирске загружают в цифровую карту

— Раньше предприниматель приходил к нам с заявлением на получение разрешения по установке нестационарного торгового объекта. Мы рассылали его во все департаменты, получали согласование и обсуждали на коллегии. Эти обсуждения часто проходили очень бурно, — сообщил, выступая на форуме «Городские технологии» начальник департамента инвестиций, потребительского рынка, инноваций и предпринимательства мэрии города Новосибирска Виталий Витухин. — Кроме того, мы постоянно получаем жалобы жителей города о несанкционированной торговле.

— На цифровой карте будет открытая часть — для жителей, то есть они смогут увидеть законно размещен объект или нет. И закрытая — для муниципалитета, где мы сможем контролировать НТО, — пояснил Витухин.

Сейчас, по его словам, мэрия в корне меняет работу с НТО. Для этого разрабатывается муниципальная информационная система «Схема размещения нестационарных торговых объектов» . Сейчас на ней размещена информация о 2750 объектах, включая елочные базары, торговые автофургоны и т.д. Также на карте указано, какие точки свободны для размещения НТО.

С помощью цифровой карты муниципалитет будет вести автоматизированный учет нестационарных торговых объектов, учет мест их размещения, осуществлять контроль и получать оперативную информацию о том, где расположен объект, установлены ли рядом с ним урны, как убирается территория, есть или нет на нем санкционированная или несанкционированная реклама, а также составлять отчеты, которые требует Минпромторг.

Чиновник уверен, что цифровая карта будет полезна и предпринимателям.

— Мы хотим сделать блок с информацией об этапности согласования документов, которые подал предприниматель-заявитель. Он по карте сможет видеть, на каком этапе и в каком статусе его заявление. Если на всех этапах будет зеленый свет, то, как мы планируем, вопрос по установке НТО даже не будет выноситься на коллегию, а сразу оформляться в постановление и отправляться на согласование мэру. Мы рассчитываем, что такой подход позволит в три раза сократить бюрократию в части получения разрешений на размещение нестационарных торговых объектов в городе, — подчеркнул Виталий Витухин.

Напомним, тема размещения и ликвидации с улиц города нестационарных торговых объектов для Новосибирска очень болезненна и неоднократно становилась предметом для разговора на повышенных тонах между органами власти и предпринимательским сообществом, в том числе с привлечением органов прокуратуры, бизнес-омбудсмена.

Ранее редакция рассказывала о том, что областную инспекцию по охране культурного наследия предложили отстранить от согласования наружной рекламы и киосков в Новосибирске.