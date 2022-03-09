Рекламодателям

Квартал «Сакура Парк»: какое жилье выбирают молодые новосибирцы?

  • 09/03/2022, 15:25
Новости бизнеса
По исследованию «Яндекса», 48% потенциальных покупателей квартир находятся в возрасте до 34 лет. Это поколение миллениалов, которое выбирает жилье по новым сценариям.

По опросу, проведенному экспертами агентства недвижимости «Метриум», миллениалы считают самым ценным ресурсом время и стараются использовать его максимально эффективно, поэтому они и привержены жизни в центре, где «все близко». Удобно работать, проводить досуг и жить в одной локации: в Новосибирске это «новый центр», где расположены офисы, лучшие кафе, торговые центры, музеи, театры.

Центр для молодежи

Если семейные пары с детьми более ориентированы на просторные квартиры в спальных районах или ближе к парковым зонам, то миллениалы охотнее приобретают жилье в «новом центре», в районах, прилегающих к «Ауре», станции метро «Октябрьская».

Евгений Трибунский, руководитель «НМаркет.ПРО», отметил, что сейчас центр города смещается к границе Центрального и Октябрьского районов. Если раньше в Новосибирске самым центром воспринимался район около площади Ленина, то сейчас актуально жить возле Ипподромской магистрали, около улицы Кирова. Эксперты находят этому ряд объяснений.

Новости бизнеса

Марк Еромецкий, руководитель АН «Свое» в Новосибирске, также подчеркивает этот тренд:

— Центр давно сдвинулся, район вблизи станции «Октябрьской» воспринимается как перспективный, поэтому здесь довольно много новых жилых комплексов, которые поднимают уровень всей локации, — говорит он.

В этом районе — актуальная высотная архитектура, современный облик зданий и общественных пространств, шаговая доступность популярных знаковых мест, привлекательный имидж района — все в сердце огромного мегаполиса, с прекрасными видами с верхних этажей на огни вечернего Новосибирска.

Это динамичная среда для мобильных людей, жизнь в ритме большого города, удобно добираться и решать свои задачи. Комфортно заниматься спортом, общаться с друзьями, отдыхать и парковать машину, когда рядом живут такие же яркие и активные люди.

Новый проект у Ипподромской магистрали

В конце прошлого года ГК «Расцветай» объявила о старте работы над новым крупным жилым комплексом — «Сакура Парк». Это три высотных здания с актуальным и лаконичным дизайном, большой площадью архитектурного остекления, летящими ввысь вертикалями фасадных линий. Дома «Сакуры Парк» имеют форму раскрытой книги. Три здания выстроятся вдоль Ипподромской магистрали, образуя внутри камерные уютные дворы, защищенные от шума города.

Руководитель отдела новостроек Центрального агентства недвижимости Александр Задара отмечает, что ГК «Расцветай» традиционно находит локации, которые хорошо подходят для активных людей.

— Близость ТЦ «Аура», Заксобрания и исторического центра города подчеркнет статус жителей нового ЖК, а развитая городская инфраструктура станет вишенкой на торте для тех, кто воспитывает здесь детей, — отмечает эксперт.

Новости бизнеса

Евгений Трибунский, руководитель «НМаркет.ПРО» констатирует, что «Сакура Парк» расположена на пересечении городских магистралей, что дает удобный выезд практически в любом направлении.

— Удобно ездить по Ипподромской в Заельцовский и Калининский район, рядом мост и улица Кирова, уходящая в сторону Первомайского района, — отмечает эксперт. — Также рядом две станции метро, «Аура», прилегающие территории постоянно благоустраиваются, пешком можно гулять по центру или выбраться на набережную.

За «Сакурой Парк» — территория, отведенная под сквер Бугакова. Вблизи домов квартала — уютная придомовая территория со спортивными и детскими площадками. Рядом — несколько детских садов, школ, вузов, неподалеку — престижная городская поликлиника №1.

В мэрии сообщили, что на участке рядом с «Сибирь Хоккайдо» в 2026 году запланировано строительство школы на 825 мест. В этом году в районе начнется строительство школы с бассейном по улице Тургенева, 84 на 975 мест.

В комплексе — лаконичные и удобные планировки с комнатами правильной формы и грамотным зонированием. С верхних этажей домов открывается замечательный вид на реку и панорамы города. Высота потолка в квартирах на верхних этажах — 3,62 м, в части квартир — большие окна.

Александр Задара, руководитель отдела новостроек «Центрального агентства недвижимости»:

— Лично для меня наибольший интерес вызывают планировки. И в первую очередь это двухкомнатные студии с радиальным окном. Они достаточно просторные, чтобы воплотить смелую дизайнерскую фантазию. В то же время не сильно ударят по карманам целевой аудитории жилого комплекса. А еще они очень ликвидны. Поэтому ЖК «Сакура Парк» привлекателен не столько концепцией, сколько возможностью для инвестиций. Вообще, объекты ГК «Расцветай» в Новосибирске хорошо растут в цене.

Новости бизнеса

«Сакура Парк» интересен и для семей с детьми, отмечает Евгений Трибунский. Застройщик продумывает зонирование придомовых территорий, детские площадки. В доме есть колясочные и кладовые для хранения сезонных вещей, удобные подземные парковки.

В отделе продаж отметили рост инвестиционного спроса как для продажи на завершающем этапе строительства, так и для сдачи в аренду. Трибунский говорит, что практика строительства всех комплексов ГК «Расцветай» доказывает инвестпривлекательность их проектов:

— Интересно, что даже если стоимость квадратного метра кажется на этапе старта проекта чуть выше средней по данной локации, то потом инвесторы заложенную рентабельность все равно получают, потому что квартиры в сданном комплексе выглядят весьма привлекательно и оправданно стоят дороже соседних домов.

Григорий Якобсон, руководитель отдела новостроек АН «Жилфонд»:

— Локация ЖК «Сакура» привлекательна видовыми квартирами, близостью к центральной части города, к транспортной инфраструктуре. Я бы рекомендовал жилой комплекс для молодых пар, для холостяков, для тех, кто работает в центре — рядом друзья, инфраструктура.

Покупку квартиры в этом комплексе можно рассматривать, как вторую недвижимость. Например, для сдачи в аренду, в том числе в vip-аренду по договорам с компаниями. Учитывая, что среди покупателей ЖК в центре много северян, квартира может стать жильем для ребенка-студента, поступившего в новосибирский вуз, или подарком на свадьбу от родителей молодоженов. Это перспективное место с точки зрения инвестиций, фактически несгораемый вклад.

Офис продаж «САКУРА ПАРК»:
ул. Ипподромская, 1/1
+7 (383) 255-88-22
гкрасцветай.рф
Instagram

Застройщик: ООО СЗ «Астра». Проектная декларация на сайте: наш.дом.рф

Рекламный материалФото предоставлены пресс-службой компании

988

Рубрики : Недвижимость

Регионы: Россия Новосибирск

Теги : Расцветай новостройки в новосибирске недвиимость надежный застройщик ЖК Сакура


0
0

Комментировать

пока нет комментариев
Новости Сибири
Новостройки Новосибирска

Омские аграрии активно страхуют урожай

09/03/2022, 18:36

В Сибирь завезли 116 тонн цветов

02/03/2022, 15:47

Объемы торговли Сибири со странами Евразийского экономического союза выросли в 1,5 раза

02/03/2022, 10:31

Власти продлили сроки работы четырех ТОР в Кузбассе

01/03/2022, 16:33

Актуальный разговор

интервью

Компаниям-экспортерам помогут выйти на рынки стран Азии и Ближнего Востока

Все материалы
Лента новостей

ВТБ перезапускает программы поддержки предпринимателей

09/03/2022, 19:36

Новосибирские вирусологи готовы проверить лаборатории на Украине

09/03/2022, 19:28

Новосибирская область готовится к девятому «Технопрому»

09/03/2022, 18:53

Омские аграрии активно страхуют урожай

09/03/2022, 18:36
Популярное

Румыния разрешила транзитный проезд через свою территорию для россиян

09/03/2022, 13:18

С 1 апреля семьи с невысокими доходами будут получать новые выплаты на детей от 8 до 16 лет

09/03/2022, 13:01

Лечение критических заболеваний за рубежом в условиях санкций возможно

04/03/2022, 15:25

Список зарубежных компаний и брендов, приостановивших работу и поставки в Россию

04/03/2022, 14:44

Российский миллиардер второй раз предложил перенести столицу в Сибирь

03/03/2022, 19:23

Кошкам из России запретили принимать участие в международных выставках

03/03/2022, 14:33

Финансовый прогноз на март 2022 для всех знаков Зодиака

02/03/2022, 14:50
INFOPROTV: РЫНКИ • ЛЮДИ • МНЕНИЯ
Планирование преемственности: основные аспекты
24/02/22, 14:47

Первая сибирская конференция по целям устойчивого развития. Фотогалерея

Перейти в фотогалерею
Новости компаний

Максимальная ставка по депозитам в Банке «Левобережный» выросла до 22,5% годовых

09/03/2022, 16:38

АО «РЭС» обеспечило надежное электроснабжение в течение праздничных дней

09/03/2022, 15:53

Карты ВТБ будут действовать бессрочно

09/03/2022, 14:32

ВТБ запустил вклад в юанях со ставкой до 8%

09/03/2022, 14:28

Цифровые услуги «Ростелекома» стали доступны еще 12 тысячам домохозяйств в Новосибирской области

09/03/2022, 10:30

Как Вы оцениваете дизайн проекта «Новосибирск — новогодняя столица России» в стиле конструктивизма?

Просмотреть результаты

Загрузка ... Загрузка ...

Экономика

новости Новосибирска

Новосибирская область почувствует влияние санкций в конце марта-апреле

Новосибирский экспортер оценивает потери и профиты санкций

Как самозанятому уплачивать взносы на будущую пенсию

Выживание — дело добровольное. Новое окно возможностей на рынке логистики

В России может вырасти количество территорий с особыми экономическими условиями

Финансы

новости Новосибирска

Омские аграрии активно страхуют урожай

Аграриям сохранят кредиты на посевную по ставке не более 5% годовых

Как лучше распорядиться сбережениями в условиях санкций

ЦБ снизил комиссию на покупку валюты с 30% до 12%

Технопарк получил участки для расширения

Политика

Еще трое новосибирцев погибли в спецоперации на Украине

Еще трое новосибирцев погибли в спецоперации на Украине

Новосибирск не прервет побратимство с Харьковом

За несанкционированные акции от 8 до 15 лет

Новосибирские атлеты не смогут принять участие в зимних Паралимпийских играх в Пекине

Двое новосибирских военнослужащих погибли в спецоперации на Украине

Недвижимость

новостройки в Новосибирске

ДОМ ALMOND: функциональность и комфорт в центре Новосибирска

Новосибирск предлагают расширить до Северного объезда

Андрей Травников не исключил перенос Молодежного чемпионата мира по хоккею

Земельные участки во втором поясе водоохранных зон теперь можно оформить в собственность

Новосибирцы активно покупают новостройки и берут недвижимость в ипотеку

Технологии

новости Новосибирска

Новосибирская область готовится к девятому «Технопрому»

Новосибирская область претендует на миллиарды рублей из Фонда национального благосостояния

На рынке труда активизируется охота на профессионалов

Санкции для ученых «СКИФа» «подкосят» мировую науку

При строительстве СКИФа используют опыт Объединенного института ядерных исследований

Телекоммуникации

новости Новосибирска

На рынке труда активизируется охота на профессионалов

Волейбольный центр «Локомотив–Арена» получил скоростной LTE-интернет МТС

Новосибирцы стали чаще переезжать в пригород

Новосибирцы больше всего смотрели хоккей на зимних играх в Пекине

МегаФон запустил тариф для детей «МегаФон Kids»

Агропром

новости Новосибирска

Омские аграрии активно страхуют урожай

Новосибирский экспортер оценивает потери и профиты санкций

Аграриям сохранят кредиты на посевную по ставке не более 5% годовых

Дефицита гречки в Новосибирской области нет

Экспорт сельхозкультур из Новосибирской области ограничивать пока не планируют

Транспорт

новости Новосибирска

В Новосибирске вводят весенние ограничения по движению большегрузов

Выживание — дело добровольное. Новое окно возможностей на рынке логистики

В январе россияне купили 89,8 тыс. машин — на 5% меньше, чем годом ранее

Режим закрытого неба на юге России продлили до 14 марта

ТУАД рекомендовало перевозчикам не уклоняться от взвешивания машин на дорогах

Медицина

новости Новосибирска

Новосибирцы оценили телемедицину

Логистика доставки импортных лекарств в Новосибирск может измениться

В Новосибирской области возобновляют диспансеризацию

Эндоскопия. Чтобы не пропустить заболевание

Дни красоты в санатории «Рассвет»

Авто

Сложная политическая ситуация в стране привела к повышенному спросу на подержанные автомобили

Сложная политическая ситуация в стране привела к повышенному спросу на подержанные автомобили

За пандемию автодилеры серьезно потеряли позиции на сегменте постгарантийного обслуживания

«УАЗ Пикап» стал самым популярным пикапом на авторынке в России в 2021 году

Упадут ли цены на авто?

В Новосибирске в 2021 году продажи автомобилей с пробегом выросли на 52,9%

Туризм

Новости Новосибирской области

Новосибирская область претендует на статус флагмана медицинского туризма

Новосибирских экскурсоводов в 2022 году ждет аттестация, а в самой отрасли туризма пройдут маркетинговые исследования

Ростуризм запустил пятый этап туристического кешбэка за поездки по стране

Чемпионаты по хоккею и волейболу дают Новосибирску редкий шанс для развития туризма

Горнолыжный курорт «Юрманка» планируют запустить к следующему зимнему сезону

Общество

новости Новосибирска

Новосибирская область претендует на миллиарды рублей из Фонда национального благосостояния

Пени по платежам за мусор после 31 марта в Новосибирске вырастут почти в 3 раза

Новосибирская область почувствует влияние санкций в конце марта-апреле

Муниципалитетам поручили отслеживать ситуацию в системообразующих предприятиях региона

В Новосибирске вводят весенние ограничения по движению большегрузов

Стиль жизни

парфюм

Как правильно выбрать парфюм в подарок или для себя?

«Опора» — это мы!

Найти время для спорта в обычной жизни — это важно

Зачем успешным женщинам VIP-club?

VIP-club объединяет несколько поколений

Life &

Артериальное давление человека

Давление человека. Что считать нормой и как правильно измерять артериальное давление

Ученые из ЮАР заявили о повышенном риске повторного заболевания COVID-19 при «омикроне»

Ученые из ЮАР заявили о повышенном риске повторного заболевания COVID-19 при «Омикроне»

Финансовый гороскоп 2021 год

Финансовый гороскоп в год Тигра на 2022 год для всех знаков Зодиака

Следствие по делу экс-губернатора Хабаровского края Фургала завершено

Следствие по делу экс-губернатора Хабаровского края Фургала завершено

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»
Материалы с пометкой Рекламный материал. Новости Новосибирска. Новости Сибири публикуются на коммерческой основе. Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.
Яндекс.Метрика

 © 2020 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири

Подписка на новости

* обязательные поля


×
×
Март 2022
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Фев    
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031  
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно






Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска