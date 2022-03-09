Рекламодателям

Новосибирский экспортер оценивает потери и профиты санкций

  • 09/03/2022, 15:30
Автор:
новости Новосибирска
Дешевый рубль может простимулировать открытие в России перерабатывающих производств.

В рамках IR-сопровождения и обеспечения предоставления актуальной информации инвесторам ООО «Юнисервис Капитал» запустила цикл коротких интервью с эмитентами выпуска ценных бумаг,  которых компания сопровождает на публичном финансовом рынке.

В частности, генеральный директор АО «Новосибирскхлебопродукт» (НХП) Сергей Соколов в этом интервью рассказывает, что партнерами компании на Востоке являются Китай и Монголия.

— Как с ними работать, «Новосибирскхлебопродукту» вполне понятно, особенно после девальвации рубля на 20% к юаню. Нам и им это выгодно, если рассчитываться в юанях, — говорит Соколов. — С Китаем мы использовали рубли, но, начиная с конца февраля, перешли в комфортную зону юаня. Сегодня многие работают с юанем, а Bank of China — очень технологичный банк. Со многими российским банками, в том числе попавшими под санкции, у них есть соглашения, отлажены все возможные варианты нивелирования санкционных решений.

Новости Новосибирска

Что делать бизнесу после резкого повышения ключевой ставки ЦБ?

В «Юнисервис капитал», со ссылкой на китайские новостные агентства отметили, что рынок КНР теперь доступен для российской пшеницы со всех регионов страны (раньше поставщиками выступали всего 7 субъектов РФ, в него не входили ведущие зернопроизводящие районы).

— Действительно, Китай отменил регионализацию. Но здесь важна не только доступность, но и транспортная целесообразность. Китай и сам производит зерно, и импортирует из других стран около 9 млн тонн. Доля российского продукта в общем объеме китайского импорта очень невысока — не потому, что есть какие-то ограничения, все связано с досягаемостью рынка, расположением центров переработки зерна, требованиями к качеству и т. д., — поясняет Сергей Соколов. — Поставка в Китай осуществляется на определенных условиях: производитель на всех стадиях производства должен пройти мониторинг по требованию китайской стороны, грузоотправитель должен быть аккредитован, вся информация должна появиться в публичном реестре, поэтому отмена регионализации не означает, что с 2022 года все российские компании смогут это делать. Год-два необходимы на то, чтобы привыкнуть к этой идее, пройти мониторинги, наработать компетенции. Дальше — поиск партнеров, а это все — личные связи, социальный капитал. Кто-то сможет это выдержать, кто-то не сможет. Но вообще считаю данное событие позитивным. Будем надеяться, что будет востребована и продукция переработки.

С экспортом в Турцию и на рынки Ближнего Востока сейчас ситуация посложнее, так как там долларовые расчеты.

— С долларами сложнее. Банк, с которым мы работаем, попал под санкции, но он не единственный, есть другие варианты. Плюс значительную часть долларовой выручки компания получает от турецких покупателей, работая также через турецкие банки — это очень удобно. «Новосибирскхлебопродукт» — компания в Турции известная, с нами охотно и на достойном уровне ведется диалог, — поясняет гендиректор «Новосибирскхлебопродукта». — Турки понимают ситуацию очень хорошо. Они, как и мы, люди азартные. Отмечу, что никакого изменения в худшую сторону в части отношения к нам у них нет. Отношения отличные. Все наши традиционные рынки, а это более 10 стран, продолжают сотрудничество с АО «НХП».

«Новосибирскхлебопродукт» готовит совместный проект с турецкими предпринимателями

«Новосибирскхлебопродукт» готовит совместный проект с турецкими предпринимателями

Соколов отметил, что многие компании даже видят перспективу организации переработки на территории России, потому что в пересчете на иностранную валюту энергоносители внутри России значительно дешевле, трудовые ресурсы тоже подешевели.

— Мы не исключаем, что здесь вполне закономерно может появится совместное перерабатывающее предприятие, особенно учитывая меры государственной поддержки на компенсацию транспортных расходов при несырьевом экспорте, — уточняет он.

Напомним, в мае 2021 года Сергей Соколов рассказывал Infopro54, что «НХП» занимается проработкой совместного с Турцией проекта: турецкая сторона будет отвечать за сбытовую систему, отрабатывая имеющиеся у нее контракты, а переработка зерна и производство муки будут происходить в России. В качестве производственной площадки рассматривается «Татарскзернопродукт».

Если говорить о перевозке зерна морским транспортом, то, по словам Сергея Соколова, Балтика свободна, Дальний Восток свободен — тут проблем нет.

— Азовско-Черноморский бассейн, Керченский пролив, и все что связывает нас с Турцией и Ближним Востоком — судоходство приостановлено по распоряжению Министерства обороны. Сначала до 02.03.2022, потом было продление до 15.03.2022, есть информация, что пауза может быть продлена до 30.03.2022 года, — констатирует он. — Все замерли, ритмичность поставок нарушена, где-то порты полные, просят приостановить ж/д поставки. Но рынок на том берегу моря в панике, им не хватает, цены высокие — и на этом тоже есть возможность заработать, и заработать неплохо, что мы и планируем сделать.

Соколов также прокомментировал возможное перераспределение доли мировых рынков в связи с ситуацией на территории Украины.

— Украина по некоторым позициям экспортирует даже больше, чем РФ — сказываются урегулированные земельные отношения, прозрачность рыка, определенные климатические особенности и развитая портовая инфраструктура. Украина — лидер среди поставщиков кукурузы в тот же Китай и часть ближневосточных стран. Ключевые риски — посевная кампания на Украине. Если валовый сбор и основное производство сократятся, эти рынки, которым так или иначе необходимо покупать, смогут переориентироваться на российское зерно — и в этом тоже возможен плюс для наших экспортеров, — говорит Соколов.

При этом гендиректор «Новосибирскхлебопродукта» подчеркивает, что мировые цены на зерно уже на пике — около 400 долларов за тонну. Любые такие вводные, как засуха, состояние озимых в России, положение дел в Австралии, Франции, будут еще больше подогревать ситуацию. И это при том, что уже сейчас регистрируется 11-летний пик мировых цен на продовольствие, и на зерно в том числе. Цены будут высокие. А когда высокие цены, движение на рынке тоже имеет высокую скорость.

АО «Новосибирскхлебопродукт» — производственно-коммерческая компания агропромышленного направления. Владеет двумя элеваторными комплексами в Новосибирской области. Реализует пшеницу, рапс, ячмень, лен и другие агрокультуры, а также кедровый орех и кешью российским и зарубежным клиентам. Популярные направления экспорта — Китай, Турция, Казахстан, Монголия, Иран, Албания.

Фото со страницы Сергея Соколова в Facebook

946

Рубрики : Экономика Бизнес Агропром ВЭД

Регионы: Сибирь Россия Новосибирск

Теги : экспорт зерно власть бизнес


0
0

Комментировать

пока нет комментариев
Новости Сибири
Новостройки Новосибирска

Омские аграрии активно страхуют урожай

09/03/2022, 18:36

В Сибирь завезли 116 тонн цветов

02/03/2022, 15:47

Объемы торговли Сибири со странами Евразийского экономического союза выросли в 1,5 раза

02/03/2022, 10:31

Власти продлили сроки работы четырех ТОР в Кузбассе

01/03/2022, 16:33

Актуальный разговор

интервью

Компаниям-экспортерам помогут выйти на рынки стран Азии и Ближнего Востока

Все материалы
Лента новостей

ВТБ перезапускает программы поддержки предпринимателей

09/03/2022, 19:36

Новосибирские вирусологи готовы проверить лаборатории на Украине

09/03/2022, 19:28

Новосибирская область готовится к девятому «Технопрому»

09/03/2022, 18:53

Омские аграрии активно страхуют урожай

09/03/2022, 18:36
Популярное

Румыния разрешила транзитный проезд через свою территорию для россиян

09/03/2022, 13:18

С 1 апреля семьи с невысокими доходами будут получать новые выплаты на детей от 8 до 16 лет

09/03/2022, 13:01

Лечение критических заболеваний за рубежом в условиях санкций возможно

04/03/2022, 15:25

Список зарубежных компаний и брендов, приостановивших работу и поставки в Россию

04/03/2022, 14:44

Российский миллиардер второй раз предложил перенести столицу в Сибирь

03/03/2022, 19:23

Кошкам из России запретили принимать участие в международных выставках

03/03/2022, 14:33

Финансовый прогноз на март 2022 для всех знаков Зодиака

02/03/2022, 14:50
INFOPROTV: РЫНКИ • ЛЮДИ • МНЕНИЯ
Планирование преемственности: основные аспекты
24/02/22, 14:47

Первая сибирская конференция по целям устойчивого развития. Фотогалерея

Перейти в фотогалерею
Новости компаний

Максимальная ставка по депозитам в Банке «Левобережный» выросла до 22,5% годовых

09/03/2022, 16:38

АО «РЭС» обеспечило надежное электроснабжение в течение праздничных дней

09/03/2022, 15:53

Карты ВТБ будут действовать бессрочно

09/03/2022, 14:32

ВТБ запустил вклад в юанях со ставкой до 8%

09/03/2022, 14:28

Цифровые услуги «Ростелекома» стали доступны еще 12 тысячам домохозяйств в Новосибирской области

09/03/2022, 10:30

Как Вы оцениваете дизайн проекта «Новосибирск — новогодняя столица России» в стиле конструктивизма?

Просмотреть результаты

Загрузка ... Загрузка ...

Экономика

новости Новосибирска

Новосибирская область почувствует влияние санкций в конце марта-апреле

Как самозанятому уплачивать взносы на будущую пенсию

Выживание — дело добровольное. Новое окно возможностей на рынке логистики

В России может вырасти количество территорий с особыми экономическими условиями

Для бизнеса запустили программу льготного кредитования по досанкционным ставкам

Финансы

новости Новосибирска

Омские аграрии активно страхуют урожай

Аграриям сохранят кредиты на посевную по ставке не более 5% годовых

Как лучше распорядиться сбережениями в условиях санкций

ЦБ снизил комиссию на покупку валюты с 30% до 12%

Технопарк получил участки для расширения

Политика

Еще трое новосибирцев погибли в спецоперации на Украине

Еще трое новосибирцев погибли в спецоперации на Украине

Новосибирск не прервет побратимство с Харьковом

За несанкционированные акции от 8 до 15 лет

Новосибирские атлеты не смогут принять участие в зимних Паралимпийских играх в Пекине

Двое новосибирских военнослужащих погибли в спецоперации на Украине

Недвижимость

Квартал «Сакура Парк»: какое жилье выбирают молодые новосибирцы?

ДОМ ALMOND: функциональность и комфорт в центре Новосибирска

Новосибирск предлагают расширить до Северного объезда

Андрей Травников не исключил перенос Молодежного чемпионата мира по хоккею

Земельные участки во втором поясе водоохранных зон теперь можно оформить в собственность

Технологии

новости Новосибирска

Новосибирская область готовится к девятому «Технопрому»

Новосибирская область претендует на миллиарды рублей из Фонда национального благосостояния

На рынке труда активизируется охота на профессионалов

Санкции для ученых «СКИФа» «подкосят» мировую науку

При строительстве СКИФа используют опыт Объединенного института ядерных исследований

Телекоммуникации

новости Новосибирска

На рынке труда активизируется охота на профессионалов

Волейбольный центр «Локомотив–Арена» получил скоростной LTE-интернет МТС

Новосибирцы стали чаще переезжать в пригород

Новосибирцы больше всего смотрели хоккей на зимних играх в Пекине

МегаФон запустил тариф для детей «МегаФон Kids»

Агропром

новости Новосибирска

Омские аграрии активно страхуют урожай

Аграриям сохранят кредиты на посевную по ставке не более 5% годовых

Дефицита гречки в Новосибирской области нет

Экспорт сельхозкультур из Новосибирской области ограничивать пока не планируют

Посевная 2022 года уже обойдется новосибирским аграриям на 50% дороже, чем годом ранее

Транспорт

новости Новосибирска

В Новосибирске вводят весенние ограничения по движению большегрузов

Выживание — дело добровольное. Новое окно возможностей на рынке логистики

В январе россияне купили 89,8 тыс. машин — на 5% меньше, чем годом ранее

Режим закрытого неба на юге России продлили до 14 марта

ТУАД рекомендовало перевозчикам не уклоняться от взвешивания машин на дорогах

Медицина

новости Новосибирска

Новосибирцы оценили телемедицину

Логистика доставки импортных лекарств в Новосибирск может измениться

В Новосибирской области возобновляют диспансеризацию

Эндоскопия. Чтобы не пропустить заболевание

Дни красоты в санатории «Рассвет»

Авто

Сложная политическая ситуация в стране привела к повышенному спросу на подержанные автомобили

Сложная политическая ситуация в стране привела к повышенному спросу на подержанные автомобили

За пандемию автодилеры серьезно потеряли позиции на сегменте постгарантийного обслуживания

«УАЗ Пикап» стал самым популярным пикапом на авторынке в России в 2021 году

Упадут ли цены на авто?

В Новосибирске в 2021 году продажи автомобилей с пробегом выросли на 52,9%

Туризм

Новости Новосибирской области

Новосибирская область претендует на статус флагмана медицинского туризма

Новосибирских экскурсоводов в 2022 году ждет аттестация, а в самой отрасли туризма пройдут маркетинговые исследования

Ростуризм запустил пятый этап туристического кешбэка за поездки по стране

Чемпионаты по хоккею и волейболу дают Новосибирску редкий шанс для развития туризма

Горнолыжный курорт «Юрманка» планируют запустить к следующему зимнему сезону

Общество

новости Новосибирска

Новосибирская область претендует на миллиарды рублей из Фонда национального благосостояния

Пени по платежам за мусор после 31 марта в Новосибирске вырастут почти в 3 раза

Новосибирская область почувствует влияние санкций в конце марта-апреле

Муниципалитетам поручили отслеживать ситуацию в системообразующих предприятиях региона

В Новосибирске вводят весенние ограничения по движению большегрузов

Стиль жизни

парфюм

Как правильно выбрать парфюм в подарок или для себя?

«Опора» — это мы!

Найти время для спорта в обычной жизни — это важно

Зачем успешным женщинам VIP-club?

VIP-club объединяет несколько поколений

Life &

Артериальное давление человека

Давление человека. Что считать нормой и как правильно измерять артериальное давление

Ученые из ЮАР заявили о повышенном риске повторного заболевания COVID-19 при «омикроне»

Ученые из ЮАР заявили о повышенном риске повторного заболевания COVID-19 при «Омикроне»

Финансовый гороскоп 2021 год

Финансовый гороскоп в год Тигра на 2022 год для всех знаков Зодиака

Следствие по делу экс-губернатора Хабаровского края Фургала завершено

Следствие по делу экс-губернатора Хабаровского края Фургала завершено

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»
Материалы с пометкой Рекламный материал. Новости Новосибирска. Новости Сибири публикуются на коммерческой основе. Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.
Яндекс.Метрика

 © 2020 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири

Подписка на новости

* обязательные поля


×
×
Март 2022
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Фев    
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031  
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно






Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска