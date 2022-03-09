Новосибирский экспортер оценивает потери и профиты санкций

В рамках IR-сопровождения и обеспечения предоставления актуальной информации инвесторам ООО «Юнисервис Капитал» запустила цикл коротких интервью с эмитентами выпуска ценных бумаг, которых компания сопровождает на публичном финансовом рынке.

В частности, генеральный директор АО «Новосибирскхлебопродукт» (НХП) Сергей Соколов в этом интервью рассказывает, что партнерами компании на Востоке являются Китай и Монголия.

— Как с ними работать, «Новосибирскхлебопродукту» вполне понятно, особенно после девальвации рубля на 20% к юаню. Нам и им это выгодно, если рассчитываться в юанях, — говорит Соколов. — С Китаем мы использовали рубли, но, начиная с конца февраля, перешли в комфортную зону юаня. Сегодня многие работают с юанем, а Bank of China — очень технологичный банк. Со многими российским банками, в том числе попавшими под санкции, у них есть соглашения, отлажены все возможные варианты нивелирования санкционных решений.

— Действительно, Китай отменил регионализацию. Но здесь важна не только доступность, но и транспортная целесообразность. Китай и сам производит зерно, и импортирует из других стран около 9 млн тонн. Доля российского продукта в общем объеме китайского импорта очень невысока — не потому, что есть какие-то ограничения, все связано с досягаемостью рынка, расположением центров переработки зерна, требованиями к качеству и т. д., — поясняет Сергей Соколов. — Поставка в Китай осуществляется на определенных условиях: производитель на всех стадиях производства должен пройти мониторинг по требованию китайской стороны, грузоотправитель должен быть аккредитован, вся информация должна появиться в публичном реестре, поэтому отмена регионализации не означает, что с 2022 года все российские компании смогут это делать. Год-два необходимы на то, чтобы привыкнуть к этой идее, пройти мониторинги, наработать компетенции. Дальше — поиск партнеров, а это все — личные связи, социальный капитал. Кто-то сможет это выдержать, кто-то не сможет. Но вообще считаю данное событие позитивным. Будем надеяться, что будет востребована и продукция переработки.

В «Юнисервис капитал», со ссылкой на китайские новостные агентства отметили, что рынок КНР теперь доступен для российской пшеницы со всех регионов страны (раньше поставщиками выступали всего 7 субъектов РФ, в него не входили ведущие зернопроизводящие районы).

С экспортом в Турцию и на рынки Ближнего Востока сейчас ситуация посложнее, так как там долларовые расчеты.

— С долларами сложнее. Банк, с которым мы работаем, попал под санкции, но он не единственный, есть другие варианты. Плюс значительную часть долларовой выручки компания получает от турецких покупателей, работая также через турецкие банки — это очень удобно. «Новосибирскхлебопродукт» — компания в Турции известная, с нами охотно и на достойном уровне ведется диалог, — поясняет гендиректор «Новосибирскхлебопродукта». — Турки понимают ситуацию очень хорошо. Они, как и мы, люди азартные. Отмечу, что никакого изменения в худшую сторону в части отношения к нам у них нет. Отношения отличные. Все наши традиционные рынки, а это более 10 стран, продолжают сотрудничество с АО «НХП».

— Мы не исключаем, что здесь вполне закономерно может появится совместное перерабатывающее предприятие, особенно учитывая меры государственной поддержки на компенсацию транспортных расходов при несырьевом экспорте, — уточняет он.

Соколов отметил, что многие, потому что в пересчете на иностранную валюту энергоносители внутри России значительно дешевле, трудовые ресурсы тоже подешевели.

Напомним, в мае 2021 года Сергей Соколов рассказывал Infopro54, что «НХП» занимается проработкой совместного с Турцией проекта: турецкая сторона будет отвечать за сбытовую систему, отрабатывая имеющиеся у нее контракты, а переработка зерна и производство муки будут происходить в России. В качестве производственной площадки рассматривается «Татарскзернопродукт».

Если говорить о перевозке зерна морским транспортом, то, по словам Сергея Соколова, Балтика свободна, Дальний Восток свободен — тут проблем нет.

— Азовско-Черноморский бассейн, Керченский пролив, и все что связывает нас с Турцией и Ближним Востоком — судоходство приостановлено по распоряжению Министерства обороны. Сначала до 02.03.2022, потом было продление до 15.03.2022, есть информация, что пауза может быть продлена до 30.03.2022 года, — констатирует он. — Все замерли, ритмичность поставок нарушена, где-то порты полные, просят приостановить ж/д поставки. Но рынок на том берегу моря в панике, им не хватает, цены высокие — и на этом тоже есть возможность заработать, и заработать неплохо, что мы и планируем сделать.

Соколов также прокомментировал возможное перераспределение доли мировых рынков в связи с ситуацией на территории Украины.

— Украина по некоторым позициям экспортирует даже больше, чем РФ — сказываются урегулированные земельные отношения, прозрачность рыка, определенные климатические особенности и развитая портовая инфраструктура. Украина — лидер среди поставщиков кукурузы в тот же Китай и часть ближневосточных стран. Ключевые риски — посевная кампания на Украине. Если валовый сбор и основное производство сократятся, эти рынки, которым так или иначе необходимо покупать, смогут переориентироваться на российское зерно — и в этом тоже возможен плюс для наших экспортеров, — говорит Соколов.

При этом гендиректор «Новосибирскхлебопродукта» подчеркивает, что мировые цены на зерно уже на пике — около 400 долларов за тонну. Любые такие вводные, как засуха, состояние озимых в России, положение дел в Австралии, Франции, будут еще больше подогревать ситуацию. И это при том, что уже сейчас регистрируется 11-летний пик мировых цен на продовольствие, и на зерно в том числе. Цены будут высокие. А когда высокие цены, движение на рынке тоже имеет высокую скорость.

АО «Новосибирскхлебопродукт» — производственно-коммерческая компания агропромышленного направления. Владеет двумя элеваторными комплексами в Новосибирской области. Реализует пшеницу, рапс, ячмень, лен и другие агрокультуры, а также кедровый орех и кешью российским и зарубежным клиентам. Популярные направления экспорта — Китай, Турция, Казахстан, Монголия, Иран, Албания.