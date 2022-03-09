Конкурс «Рабочий года» впервые прошел на всех активах Группы «Сибантрацит»

На «Сибирском Антраците» лучшим рабочим 2021 года и обладателем автомобиля Renault Duster стал Иван Русев, аппаратчик углеобогащения обогатительной фабрики «Листвянская-2», на «Разрезе Восточном» — Ольга Геримович, пробоотборщик отдела технического контроля, на «Разрезе Кийзасском» — Анастасия Шаршунова, пробоотборщик второго разряда отдела технического контроля качества.

Поскольку все претенденты были одинаково достойны почетного звания и главного приза, победителей выбрали случайным образом: на сцене раскрутили пластиковый барабан и достали шарик с именем счастливчика.

На «Сибирском Антраците» в финале года встретились 12 лучших рабочих по итогам каждого месяца, на «Разрезе Кийзасском» и «Разрезе Восточном» – 4 лучших рабочих по итогам кварталов, поскольку численность профессионалов рабочих специальностей на этих активах меньше.

«В этом году финал конкурса «Рабочий года» — особенное событие. Впервые мероприятие прошло на всех активах Группы. Для нас это важный шаг – успешное распространение лучших практик внутри компании», — сказал Сергей Давыдов, директор по персоналу ООО «УК «Сибантрацит». Он отметил, что трудовое соревнование — это не просто гонка за рекордами, а настоящий праздник рабочих профессий: «Такие конкурсы — часть корпоративной культуры. Они мотивируют и вдохновляют, укрепляют командный дух и сплачивают коллектив, поднимают престиж рабочих специальностей».

Финал конкурса стал ярким событием. Номинанты приняли участие в игре «Поле чудес», сделали красивые снимки в тематической фотозоне. Для гостей мероприятия прозвучали музыкальные номера, был организован праздничный фуршет.

Справочно:

«Рабочий года» — ежегодный конкурс, в котором участвуют только представители рабочих профессий Группы «Сибантрацит» (входят АО «Сибирский Антрацит» и ООО «Разрез Восточный» в Новосибирской области, ООО «Разрез Кийзасский» в Кемеровской области). В «Сибирском Антраците» конкурс проводится уже двенадцатый раз. «Разрез Кийзасский» и «Разрез Восточный» присоединились к трудовому соревнованию в 2021 году.