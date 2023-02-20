Квартиры в новостройках могут подорожать в среднем на 7% уже этим летом

В России снова подорожало строительство жилья. Причина, по данным экспертов, в росте стоимости стройматериалов, дефиците оборудования и нехватке персонала.

Опрошенные «Известиями» девелоперы отмечают, что за последние полгода темпы роста составили 5 – 10%, и предупреждают, что такое подорожание неумолимо отразится на конечном потребителе. Таки образом квартиры в новостройках уже этим летом могут стать дороже в среднем на 7%.

Эксперты объясняют удорожание целым рядом факторов, один из которых – дефицит кадров. В последнее время мигранты все чаще возвращаются к себе домой, что связано с укреплением ряда экономик бывшего СССР. Также аналитики отмечают, что заметно сокращается ассортимент инженерного оборудования, электрики, при этом растут затраты на строительную технику.

Несмотря на то, что некоторые материалы – например, арматура и строительные блоки – упали в цене в среднем в 1,5 раза после прошлогоднего пика цен, другие всё ещё продолжают дорожать. Эксперты считают, что это происходит под воздействием импортных компонентов и перестройки логистических цепочек.

Вместе с тем, как отмечают в Минстрое, резкого скачка цен на строительные ресурсы в настоящее время нет.

Ранее редакция сообщала, что в Госдуме предложили запустить ипотеку на новостройки по ставке 5% без использования бюджетных средств.

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