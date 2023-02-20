Депутаты регионального парламента сменили комитеты

— На основании заявления депутата по 23 одномандатному избирательному округу Александра Калиниченко принято решение освободить его от должности заместителя председателя комитета Законодательного собрания Новосибирской области по аграрной политике, природным ресурсам и земельным отношениям. Также на основании личного заявления он включен в состав комитета по соцполитике, — сообщил вице-спикер регионального парламента Владимир Карпов на сессии 20 февраля.

Из состава транспортного комитета по личному заявлению выведен Виталий Новоселов, округ №4, который включен в комитет по государственной политике, законодательству и местному самоуправлению.

Сессия Заксобрания утвердила обе перестановки

Напомним, на январской сессии полномочия и мандат сложил экс-председатель комитета по ЖКХ Александр Терепа. Его пост занял Олег Подойма, ранее возглавлявший комитет по госполитике. Вместо Подоймы председателем был назначен Игорь Умербаев.

Ранее редакция рассказывала о новом депутате, который вошел в состав регионального парламента Новосибирской области. С большой долей вероятности он будет включен в аграрный комитет.