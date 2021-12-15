Ограничения законны, но надеяться надо только на себя

— Прокурор в синем мундире перемещалась по коридору суда и громко излагала в трубку смартфона: «Я поняла, что скорая не приедет, надеяться надо только на себя. У него температура не спадает, не могла сбить». Из контекста было понятно, что речь о больном ковидом. Затем в другом суде заслушал решение по делу, где установлено, что пожилому пациенту поставлен неверный диагноз — ОРВИ, так как не взяли ПЦР-тест на ковид. Отказали в госпитализации при сатурации 92. Через 3 дня, когда стало совсем плохо, все-таки положили в больницу, где лечили неправильно. В результате человек умер. Сумма компенсации морального вреда в пользу единственной дочери за неправильное лечение, отказ в госпитализации и неверный диагноз — 50 тысяч рублей.

От ковида умирают, становятся инвалидами от последствий. Попытки государства навязать вакцинацию напоминают кампанию за использование ремня безопасности в автомобиле. По большому счету кому это все надо?

Понятно, что все ковидные ограничения законны и, судя по внесенному законопроекту, будут вскоре ужесточены. Мнение Голиковой об отсутствии необходимости вакцинировать обладателей антител вполне разумно. Законодательство предусматривает обязательность вакцинации для лиц, работающих с людьми, и возможные санкции со стороны работодателя за отказ от вакцинации в виде недопуска на работу. Стоило бы задуматься о введении поощрений для вакцинировавшихся, учитывая российскую нищету, сумма в 2-5 тысяч могла бы кардинально решить вопрос. Некоторые горячие головы предлагали изменения в закон, позволяющий отказывать в лечении от ковида за счет ФОМС антиваксерам.

С учетом тенденций в российском здравоохранении массового сегмента мы понимаем, что лучше туда не попадать, в платное, кстати, тоже, но по другой причине.

По материалу со страницы эксперта в соцсети Facebook

Фото со страницы эксперта в соцсети Facebook