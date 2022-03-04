Лечение критических заболеваний за рубежом в условиях санкций возможно

Ограничения сегодня затронули многие сферы жизни. Но лечение в России остаётся без изменений и с полным доступом к необходимым препаратам. И оказание помощи за рубежом также остаётся возможным – во многом благодаря тем наработкам, которые существуют уже два года из-за пандемии коронавируса. У страховых компаний было время адаптироваться к новым реалиям и найти выход из ситуации. Дорога к месту лечения хоть и стала немного сложнее и дольше из-за закрытия воздушного пространства и необходимости лететь с пересадками через открытые страны, но главное – доступ к лечению остается прежним. Например, в Израиле, Германии или Южной Корее.

В среднем лечение критических заболеваний в России обходится от 1 до 5,2 млн рублей. Если говорить про лечение за рубежом, то там оно обойдется примерно от 45 000 до 170 000 долларов США.