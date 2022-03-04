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В Академгородке потребовали отставки губернатора

  • 04/03/2022, 15:00
Автор:
новости Новосибирска
Поводом стало игнорирование областными властями вопроса сохранения зеленых зон.

Активисты, защищающие зеленые зоны Академгородка от возможной застройки, обратились в администрацию президента РФ и потребовали отставки губернатора Новосибирской области Андрея Травникова и исполняющего обязанности министра природных ресурсов и экологии Алексея Севастьянова. Об этом они сообщили в своей группе «Против транзита через Нижнюю Ельцовку» в соцсети «ВКонтакте».

Жителями микрорайона Нижняя Ельцовка год назад было собраны 4,5 тысячи подписей за создание особо охраняемой природной территории (ООПТ) между микрорайонами «Нижняя Ельцовка» и «Щ», рассказывают активисты. Наши подписи проигнорированы облправительством и мэрией, а также Министерством природных ресурсов и экологии Новосибирской области. Мы неоднократно требовали рассмотрения заявки на создание ООПТ, но получали отписки. Сейчас нашему лесу грозит уничтожение в центре массива уже планируется строительство жилого микрорайона, а также, в рамках прожекта «Академгородок 2.0», через лес планируется прокладка трассы и моста на левобережную часть города.

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Как пояснила в комментарии Infopro54 активист ТОС «Нижняя Ельцовка» Оксана Бабенко, общественники Советского района в обращении президенту также поддержали сбор подписей за отставку губернатора, инициированный другими новосибирскими активистами, выступающими против «антиковидной» политики регионального руководства «Комитет гражданского действия Нск».

Защитники зеленых зон заявили, что намерены выйти на акцию протеста сразу же после отмены запрета публичных мероприятий, введенных в связи с ковидом.

С лета мы получали отписки, рассказывает Оксана Бабенко. При этом мэрия уже анонсирует проведение публичных обсуждений, где в ее схеме на месте «Юного медика»  уже отображены жилые дома. Будем активно участвовать в слушаниях. Кроме того, намерены дождаться официального ответа администрации президента. Если вопрос так и не решится, то, как только будут сняты ограничения на публичные мероприятия, сразу же выйдем на акцию протеста.

Напомним, что накануне управление Следственного комитета по Новосибирской области распространило сообщение об ответственности за участие в несанкционированных публичных мероприятиях:  их участникам может грозить до 8, а организаторам до 15 лет лишения свободы в случае, если акция перерастет в массовые беспорядки с применением насилия.

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Что касается текущей ситуации вокруг зеленых зон Советского района, то, помимо территории, о которой говорит собеседник редакции, за последние несколько лет еще несколько зеленых зон оказались в центре скандала. В частности, это предполагаемый сквер на улице Демакова,  судьба территории которого послужила поводом для акций протеста и судебных разбирательств после того, как мэрия анонсировала сквер площадью 2,5 га вместо ранее обозначенных 4,8 га. Участок сквера на улице Демакова  площадью 2,3 га, расположенный в общественно-деловой зоне, в 2020 году был внесен в качестве вклада в уставный капитал ОАО «Новосибирское агентство инвестиционного развития», созданного мэрией города в 2014 году. После проведения оценки участка он был передан в качестве вклада в агентство, а муниципалитет получил соответствующую долю в виде акций на стоимость земельного участка в АО. Далее с согласия мэрии «НАИР» продало участок ООО «Городок» без торгов за 154 млн рублей под строительство досугового центра. Это послужило поводом для протеста местных активистов и поддерживающих их депутатов. По мнению последних, цена реализации участка оказалась заниженной.

Со своей стороны, мэрия, в лице заместителя главы города Анны Терешковой, объясняла привлечение частного инвестора отсутствием в городском бюджете 100 млн рублей, необходимых на обустройство сквера. В то же время, как следует из отчетного доклада другого вице-мэра — Бориса Буреева, в середине февраля, в городском бюджете сложился профицит в сумме 350 млн рублей. Об этом общественники напомнили во время одиночных пикетов 14 февраля возле здания мэрии, где проходила сессия горсовета с годовым отчетом главы города, потребовав часть профицитных средств направить на сквер.

Фото из группы «Против транзита через Нижнюю Ельцовку» в соцсети «ВКонтакте»

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Рубрики : Общество Власть Город

Регионы: Новосибирская область Новосибирск

Теги : отставка Митинг зелёные зоны город власть


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