В Академгородке потребовали отставки губернатора

Активисты, защищающие зеленые зоны Академгородка от возможной застройки, обратились в администрацию президента РФ и потребовали отставки губернатора Новосибирской области Андрея Травникова и исполняющего обязанности министра природных ресурсов и экологии Алексея Севастьянова. Об этом они сообщили в своей группе «Против транзита через Нижнюю Ельцовку» в соцсети «ВКонтакте».

— Жителями микрорайона Нижняя Ельцовка год назад было собраны 4,5 тысячи подписей за создание особо охраняемой природной территории (ООПТ) между микрорайонами «Нижняя Ельцовка» и «Щ», — рассказывают активисты. — Наши подписи проигнорированы облправительством и мэрией, а также Министерством природных ресурсов и экологии Новосибирской области. Мы неоднократно требовали рассмотрения заявки на создание ООПТ, но получали отписки. Сейчас нашему лесу грозит уничтожение — в центре массива уже планируется строительство жилого микрорайона, а также, в рамках прожекта «Академгородок 2.0», через лес планируется прокладка трассы и моста на левобережную часть города.

Как пояснила в комментарии Infopro54 активист ТОС «Нижняя Ельцовка» Оксана Бабенко, общественники Советского района в обращении президенту также поддержали сбор подписей за отставку губернатора, инициированный другими новосибирскими активистами, выступающими против «антиковидной» политики регионального руководства — «Комитет гражданского действия Нск».

Защитники зеленых зон заявили, что намерены выйти на акцию протеста сразу же после отмены запрета публичных мероприятий, введенных в связи с ковидом.

— С лета мы получали отписки, — рассказывает Оксана Бабенко. — При этом мэрия уже анонсирует проведение публичных обсуждений, где в ее схеме на месте «Юного медика» уже отображены жилые дома. Будем активно участвовать в слушаниях. Кроме того, намерены дождаться официального ответа администрации президента. Если вопрос так и не решится, то, как только будут сняты ограничения на публичные мероприятия, сразу же выйдем на акцию протеста.

Напомним, что накануне управление Следственного комитета по Новосибирской области распространило сообщение об ответственности за участие в несанкционированных публичных мероприятиях: их участникам может грозить до 8, а организаторам до 15 лет лишения свободы в случае, если акция перерастет в массовые беспорядки с применением насилия.

Что касается текущей ситуации вокруг зеленых зон Советского района, то, помимо территории, о которой говорит собеседник редакции, за последние несколько лет еще несколько зеленых зон оказались в центре скандала. В частности, это предполагаемый сквер на улице Демакова , судьба территории которого послужила поводом для акций протеста и судебных разбирательств после того, как мэрия анонсировала сквер площадью 2,5 га вместо ранее обозначенных 4,8 га. Участок сквера на улице Демакова площадью 2,3 га, расположенный в общественно-деловой зоне, в 2020 году был внесен в качестве вклада в уставный капитал ОАО «Новосибирское агентство инвестиционного развития», созданного мэрией города в 2014 году. После проведения оценки участка он был передан в качестве вклада в агентство, а муниципалитет получил соответствующую долю в виде акций на стоимость земельного участка в АО. Далее с согласия мэрии «НАИР» продало участок ООО «Городок» без торгов за 154 млн рублей под строительство досугового центра. Это послужило поводом для протеста местных активистов и поддерживающих их депутатов. По мнению последних, цена реализации участка оказалась заниженной.

Со своей стороны, мэрия, в лице заместителя главы города Анны Терешковой, объясняла привлечение частного инвестора отсутствием в городском бюджете 100 млн рублей, необходимых на обустройство сквера. В то же время, как следует из отчетного доклада другого вице-мэра — Бориса Буреева, в середине февраля, в городском бюджете сложился профицит в сумме 350 млн рублей. Об этом общественники напомнили во время одиночных пикетов 14 февраля возле здания мэрии, где проходила сессия горсовета с годовым отчетом главы города, потребовав часть профицитных средств направить на сквер.