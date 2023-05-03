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Благодаря усилиям специалистов АО «РЭС» выявлено хищений электроэнергии на 220 миллионов рублей

  • 03/05/2023, 11:08
Одним из приоритетных направлений деятельности системообразующего электросетевого предприятия энергосистемы Новосибирской области остается работа по предотвращению коммерческих потерь энергоресурса.

АО «РЭС», хищение электроэнергии, энергетика, электросетиБорьба с хищениями электроэнергии, которую энергетики ведут постоянно, приобрела особую актуальность в условиях обострения экономической обстановки, сложившихся в прошлом году.

За 2022 год на территории региона специалисты АО «РЭС» провели почти 618 тысяч проверок и снятий контрольных показаний приборов учета потребителей электрической энергии среди физических и юридических лиц. Это на 38% выше показателя 2021 года. По итогам выявлено 859 фактов незаконного (безучетного и бездоговорного) потребления электроэнергии на общую сумму более 220 млн рублей. В целом, за отчетный период компании удалось сократить потери электроэнергии на 60 млн кВт*ч.

Среди подразделений компании наилучших показателей удалось достичь филиалу «Черепановские электрические сети». Усилиями работников филиала в разы увеличился объем выявленного незаконного потребления. Также отличились специалисты Северного РЭС филиала «Новосибирские городские электрические сети», благодаря их работе обслуживаемый район электрических сетей стал лидером по борьбе с хищениями электроэнергии.

По итогам года энергетики отметили тенденцию роста числа нарушений, так называемыми, «серыми» майнерами. При этом объемы хищений электроэнергии со стороны «криптодобытчиков», как правило, имеют промышленный масштаб. Кроме того, значительная часть фактов незаконного потребления электроэнергии выявлена среди предприятий малого и среднего бизнеса, в торговле, строительстве и сфере услуг.

По фактам хищения электроэнергии персонал АО «РЭС» ведет тесное взаимодействие с правоохранительными и надзорными органами. Регулярно проводятся совместные рейды, по результатам которых оформляются заявления о привлечении к уголовной и административной ответственности, осуществляется информационная поддержка и организуются другие мероприятия. Совместные усилия не только направлены на соблюдение закона в сфере учета электроэнергии, но и позволяют обеспечить надежное электроснабжение потребителей и энергобезопасность региона в целом.

Ведь пресечение фактов незаконного потребления позволяет уменьшить нагрузку на электрические сети до нормального уровня, тем самым обеспечить стабильные параметры качества электрической энергии и надежное электроснабжение потребителей Новосибирской области.

Помимо профессионалов, в дело предотвращения и выявления хищений электроэнергии вовлечены и сознательные граждане, которые могут получить вознаграждение за сообщение о фактах энерговоровства. Если у Вас есть основания предполагать, что осуществляется незаконное потребление электроэнергии (участились аварийные отключения, в сети снижается напряжение в вечернее время), или Вы стали непосредственным очевидцем любого способа хищения и сняли фото/видео данных нарушений, обязательно сообщите об этом в АО «РЭС» любым удобным способом:

  • позвонив по телефону доверия 8 (383) 289-41-00;
  • заполнив форму с приложение медиафайлов в разделе «Сообщить о хищении» на сайте;
  • отправив простое текстовое или фото/видео сообщение на номер +7–913–375–25–75 через WhatsApp или Viber.

Фото предоставлено пресс-службой компании

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#Рынок микрофинансирования

Рубрики :

Регионы: Новосибирск

Теги : хищение электроэнергии АО «РЭС»


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