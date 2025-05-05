Ленинский район возглавил антирейтинг самых криминальных в Новосибирске

С начала 2025 года Ленинский район стал самым криминальным районом Новосибирска. Об этом сообщает Om1 Новосибирск со ссылкой на Главное управление МВД Российской Федерации по Новосибирской области. Здесь совершено 1397 преступлений.

По информации ведомства, по количеству краж лидирует Кировский район (491 кража), на втором месте Ленинский район города (484 кражи). Замыкает тройку антилидеров Октябрьский район (456 краж).

Напомним, в 2024 году Новосибирск занял 7 место из 30 в топе самых криминальных городов Восточной Европы. В мировом рейтинге столица Сибири располагалась на 145 месте. Преступность города составила 47,3 балла, а безопасность — 52,7 балла.

Ранее редакция сообщала, что мигрант устроил стрельбу возле круглосуточного магазина в Новосибирске. После инцидента в сибирской столице Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело.