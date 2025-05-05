Подвигам сибиряков на фронте и в тылу посвящены работы в конкурсе журналистов

В 2025 году наша страна отметит восьмидесятую годовщину триумфа в Великой Отечественной войне. Неизменная духовная и нравственная ценность этого исторического события для России, а также почтительное отношение к нему со стороны россиян остаются незыблемыми. День 9 мая – это для каждого гражданина праздник, переполненный гордостью и скорбью, время, когда особенно остро ощущается связь с историей, понимается значимость человеческой жизни, важность верности своему долгу и любви к Родине.

В преддверии этой важной даты, на заседании Государственного Совета в декабре прошлого года, президент Российской Федерации объявил 2025 год Годом защитника Отечества. Владимир Путин отметил, что это делается «в честь наших героев, участвующих в специальной военной операции, и в память о подвигах предков, защищавших страну в разные времена, во славу тех, кто сломил нацизм».

По мнению полномочного представителя Президента в Сибирском федеральном округе Анатолия Серышева, День Победы имеет особое значение для сибиряков:

— Мы равняемся на ветеранов, которые доказали, что любовь к Родине – величайшая сила. Солдаты и офицеры, отстаивающие суверенитет России в зоне СВО, хранят верность ратным традициям, получая поддержку всего общества. Наш долг – приумножать наследие, созданное предыдущими поколениями, и вместе трудиться ради процветания страны и будущего детей. Чем сильнее наше единство, тем могущественнее Россия.

В годы войны сибирские дивизии наносили поражения врагу на ключевых направлениях, более полутора тысяч сибиряков получили звание Героя Советского Союза, а многие знамена сибирских соединений были отмечены наградами за доблесть. Победа ковалась и в тылу: в Сибири размещались эвакуированные предприятия, обеспечивавшие армию боеприпасами, техникой. Она стала домом для эвакуированных из блокадного Ленинграда, здесь спасли многие произведения искусства.

Празднование 80-летия Победы пройдет с большим размахом. В городах состоятся парады с участием военной техники, авиации и флота. Ветеранам войны, труженикам тыла, жителям блокадного Ленинграда, Сталинграда и Севастополя, бывшим узникам концлагерей вручат юбилейные медали. В регионах Сибирского федерального округа запланированы праздничные мероприятия, такие как акции памяти, концерты, выставки и митинги.

В конкурсе «Сибирь.ПРО» премия полпреда будет вручена в номинации «Сибирская гвардия». В центре внимания – работы о подвигах сибиряков, мерах поддержки семей погибших военнослужащих и ветеранов СВО, патриотическом воспитании молодежи и гражданских инициативах.

К участию в юбилейном Межрегиональном конкурсе журналистского мастерства «Сибирь.ПРО» приглашаются авторы журналистских материалов, опубликованных или вышедших в эфир в период с 1 августа 2024 года по 15 июля 2025 года.

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