Левобережье Новосибирска получит дополнительно один миллиард рублей

Выполнение рекомендаций специальной региональной комиссии по повышению надёжности теплоснабжения Новосибирска – на личном контроле мэра Максима Кудрявцева. 10 июля глава города проверил ход ремонтных работ на левом берегу.

— Авария в январе 2024 года показала остроту проблемы и слабые места городской энергосистемы. Сделаны выводы, все выработанные предложения Сибирская генерирующая компания включила в свои планы. Мероприятия подкреплены финансированием, определены сроки их выполнения, работа началась. Готовимся к проведению учений по взаимодействию между энергетиками, управляющими организациями и органами власти, — отметил мэр Максим Кудрявцев в ходе выездного совещания.

В целом вложения в тепловые сети Новосибирска в 2024 году по ремонтной и инвестиционной программам СГК составят порядка 5 млрд рублей. В планах – заменить в Новосибирске более 70 км коммуникаций. Это на четверть больше объёмов прошлого года. Запланирована полная замена 36,2 км трубопроводов, более 50% из которых – на левом берегу.

Кроме того, на повышение надёжности системы теплоснабжения левобережья дополнительно предусмотрен 1 млрд рублей.

— Намечен целый ряд мероприятий. В первую очередь проведена инвентаризация теплосетей, выявлены участки, где есть вероятность аварий. Предусмотрена установка автоматических датчиков, цифровизация теплосетей для раннего определения аварийных ситуаций и эффективного управления процессами восстановления сетей, — рассказал Максим Кудрявцев.

Прорабатываются вопросы раздельного функционирования теплоисточников теплоснабжения левобережья, дистанционного управления запорной арматурой, быстрого поиска утечек, дополнительной диагностики теплосетей, взаимодействия с потребителями – управляющими компаниями.

— Объём работ большой, требующий мобилизации всех ресурсов и синхронизации действий энергетиков с другими службами городского хозяйства. В частности, с дорожниками. Не менее важная задача – своевременное выполнение благоустройства территорий после проведённых работ, – поставил задачу Максим Кудрявцев.

Глава города проконтролировал ход работ на ул. Котовского, где ведётся техническое перевооружение двух участков теплосети.

Силами подрядной организации ООО «ВЭМ» идёт замена участка протяжённостью 158 метров (от Горского микрорайона, 66 до ул. Пермитина, 24а). Теплосеть была введена в эксплуатацию 42 года назад, на её ремонт направлено около 41 млн рублей.

Также приступили к замене теплосети на ул. Котовского (от Горского микрорайона, 68 до ТК 618А на ул. Котовского) протяженностью 146 м, которая находилась в работе 64 года. Объём вложений – около 54,7 млн рублей, подрядчик – ООО «ВЭМ».

Горячее водоснабжение потребителей осуществляется по другим трубопроводам, которые не задействованы в ремонте. Все работы подрядчик планирует завершить до 15 сентября.

По состоянию на 10 июля Новосибирская теплосетевая компания в соответствии с графиком развернула работы на 34 объектах общей протяжённостью 21 661 м.