«Лицей информационнАх технологий»: выпускникам выдали аттестаты с ошибкой

В Новосибирске в «Лицее Информационных Технологий» девятиклассникам выдали аттестаты об общем образовании с ошибкой в названии образовательного учреждения (на фото). Об этом Infopro54 сообщила Юлия Назаренко, редактор «Советской Сибири».

— Вопрос пока адресовали бывшему классному руководителю. Обнаружили эту ошибку, она в документах у многих детей. Пока не знаю, у всей ли параллели, наша школа выпустила в этом году более сотни девятиклассников. Для меня вся эта ситуация не то, чтобы шок, а неприятное удивление, — подчеркивает Юлия Викторовна. — Документ государственного образца все-таки с номером. Сроки замены — не ясны.

По словам нашей собеседницы, один из учеников отправился подавать документы в колледж, но вернулся ни с чем.

— Фактически это недействительный аттестат, так как МБОУ, как «Лицей ИнформационнАх Технологий» не существует, — отметила собеседница Infopro54.

Юлия Назаренко рассчитывает на реакцию администрации школы, если таковой не последует, то придется обращаться в вышестоящие инстанции.

Директор лицея Татьяна Ивченко, до которой дозвонился корреспондент редакции Infopro54, сообщила:

— Я не понимаю о чем вы говорите.

Вопрос насколько оперативно удастся напечатать новые аттестаты, которые относятся к документам строгой отчетности. Успеют ли школьники, которые планируют продолжать обучение — в других школах или колледжах, подать документы в выбранные учебные заведения до завершения приемной кампании.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирской области больше трети девятиклассников сдали математику на двойки.