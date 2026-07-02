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Бизнес

Клуб Директоров: участники и эксперты обсудили причины неэффективных продаж

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Дискуссия прошла оживленно и содержательно, с конкретными примерами и кейсами.

25 июня Клуб Директоров торжественно отметил свое десятилетие заседанием, начавшимся с поздравлений и подарков от партнеров. Этот юбилей стал ярким и запоминающимся событием.

Далее участники и приглашенные эксперты погрузились в обсуждение актуальной темы: «Кто виноват в провале продаж?». Часто при снижении объемов продаж руководители компаний склонны искать виновных во внешних факторах, таких как маркетинг, экономическая ситуация или конкуренты. Однако, как было отмечено, истинная причина проблем зачастую кроется глубже, в самой системе управления.

Спикер Сайц Ирина, обладающая 14-летним опытом работы коммерческим директором «Выбери радио», поделилась ценными инсайтами о радиорекламе. Она подчеркнула, что эффективная реклама на радио способна стимулировать продажи и повышать узнаваемость бренда. По ее словам, важно быть на виду, ведь потребители предпочитают покупать у тех, кого знают. В этом и заключается «магия радио». Ирина представила конкретные метрики для оценки результативности радиорекламы. Особое внимание было уделено значимости форматов роликов, времени их трансляции и соответствия целевой аудитории.

Владимир Бурков, основатель компании Business Upgrade, рассказал о своем пути от менеджера до коммерческого директора и о важности этого опыта в текущей ситуации снижения продаж, которое затрагивает все компании, но проявляется по-разному. Он детально осветил базовые принципы клиентоориентированной работы, способствующие увеличению продаж: единая система коммуникаций, оперативные ответы клиентам, фиксация всех взаимодействий и анализ жизненного цикла клиента.

Андрей Петухов, директор по развитию курортного направления компании «Сибирские Жилые Кварталы», акцентировал внимание руководителей на необходимости системного, а не фрагментарного подхода к управлению и продажам. Он подчеркнул, что в условиях кризиса важно точно определять направления приложения усилий, находить коренные причины проблем и решать их комплексно, учитывая многофакторность низких продаж. На примере своих кейсов Андрей продемонстрировал универсальность системного подхода для различных отраслей бизнеса.

Клуб Директоров

Дискуссия прошла оживленно и содержательно, с конкретными примерами и кейсами. В завершение заседания руководители проголосовали за темы будущих заседаний в 11-м сезоне, приняли участие в юбилейной лотерее от партнеров и отпраздновали событие чаепитием с праздничным тортом.

Фото: Игорь Борисов и Клуб Директоров

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Рубрики : Бизнес

Регионы : Сибирь Новосибирск

Теги : сообщество предпринимателей Клуб Директоров

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В Новосибирске на неделю перекроют улицу Ленина из‑за форума «Дикоросы»

Ли Тань: Цифровую трансформацию бизнеса я считаю марафоном, а не забегом на короткую дистанцию

Автор: Юлия Данилова

В Новосибирске прошел «Альфа-Саммит» — флагманское деловое событие «Альфа-Банка», собравшее более 600 представителей среднего и крупного бизнеса из реального, технологического, финансового и других секторов экономики, а также свыше 30 спикеров. Среди ключевых тем обсуждения были цифровизация бизнеса, киберустойчивость компаний, ситуация на рынке труда, инструменты финансирования для бизнеса, рынок проектного финансирования.

— В Новосибирской области очень редкое сочетание: сильная промышленная база, развитое предпринимательство, университеты и высокий уровень цифровых компетенций. Именно такие регионы становятся точками роста экономики. Повестка «Альфа-Саммита» — это карта вызовов сегодняшнего дня, — отметил, открывая саммит, первый заместитель председателя правления, директор крупного и среднего бизнеса «Альфа-Банка» Владимир Воейков.

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В очереди на жилье стоят свыше 25 тысяч новосибирских семей

Автор: Юлия Данилова

В минувшем году жилищные условия в рамках господдержки в регионе улучшили 1470 семей (из них 634 — из Новосибирска). Для сравнения, в 2021 году — 969, отмечает Новосибирскстат. Семьям для переселения было предоставлено более 60 тысяч кв метров, из них 64.4% находятся в муниципальной собственности.

При этом в качестве нуждающихся в очереди в регионе стоят 25547 семей, в том числе, 7801 из Новосибирска. Среди очередников 5581 — дети-сироты, 4720 — многодетные семьи, 1974 — молодые семьи и 527 — инвалиды и семьи, имеющие детей-инвалидов.

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Жители Искитима потеряли возможность покупки вторичного жилья по семейной ипотеке

Автор: Оксана Мочалова

С 1 июля 2026 года вступил в силу обновленный перечень городов, жители которых могут приобрести квартиры на вторичном рынке по программе «Семейная ипотека». Из списка исключено 18 городов в 18 регионах России, и в их число попал Искитим Новосибирской области.

Актуализация перечня проходит дважды в год — 1 января и 1 июля. Критерий для включения города в список остается неизменным: на его территории должно строиться не более двух многоквартирных домов. По данным единой информационной системы жилищного строительства (ЕИСЖС) на 1 июля 2026 года, Искитим перестал соответствовать этому условию.

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600 жителей Егорьевского получили улучшенный интернет

МТС улучшила качество покрытия мобильной связи в Новосибирской области, проведя модернизацию телекоммуникационного оборудования в селе Егорьевское Маслянинского района. Сеть LTE теперь обеспечивает стабильное соединение в школе, фельдшерско-акушерском пункте, доме культуры и магазине. Это позволит примерно 600 жителям и гостям села пользоваться улучшенным мобильным интернетом.

Мобильная связь особенно важна для Егорьевского, которое привлекает туристов, желающих увидеть процесс золотодобычи. Неподалёку находится Егорьевский прииск, где золото добывают с XIX века. История этого места началась с открытия золотой россыпи на притоках реки Суенга в октябре 1830 года.

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Андрей Травников: ситуация с поставками топлива в Новосибирской области осложняется

Автор: Артем Рязанов

Ситуация с поставками ГСМ в регион становится более напряженной. О этом сообщил губернатор Новосибирской области Андрей Травников в официальном канале в МАХ.

Заместитель губернатора Олег Клемешов отметил, что главными причинами кризиса стали сокращение поставок топлива от оптовых поставщиков независимым сетям, временное закрытие ряда АЗС и ажиотажный спрос, из-за которого потребление бензина в регионе выросло в полтора раза от обычного уровня.

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Приставы изъяли имущество новосибирского «Сибсельмаша» у покупателей

Автор: Юлия Данилова

Судебные приставы провели работу по передаче в доход Российской Федерации имущества, принадлежащего 15 должникам - юридическим лицам, чьи объекты расположены по улице Станционной. После решения суда, который признал договоры купли продажи этого имущества недействительными, в рамках исполнительных производств изымались земельные участки, оборудование и объекты недвижимости. По информации редакции Infopo54, они расположены на территории бывшего завода НПО «Сибсельмаш».

— На минувшей неделе в установленные законом сроки двое должников добровольно передали в доход государства 50 земельных участков, восемь трансформаторных подстанций, 40 нежилых строений и четыре транспортных средства, — сообщили в пресс-службе УФССП.

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