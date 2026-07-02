Клуб Директоров: участники и эксперты обсудили причины неэффективных продаж

25 июня Клуб Директоров торжественно отметил свое десятилетие заседанием, начавшимся с поздравлений и подарков от партнеров. Этот юбилей стал ярким и запоминающимся событием.

Далее участники и приглашенные эксперты погрузились в обсуждение актуальной темы: «Кто виноват в провале продаж?». Часто при снижении объемов продаж руководители компаний склонны искать виновных во внешних факторах, таких как маркетинг, экономическая ситуация или конкуренты. Однако, как было отмечено, истинная причина проблем зачастую кроется глубже, в самой системе управления.

Спикер Сайц Ирина, обладающая 14-летним опытом работы коммерческим директором «Выбери радио», поделилась ценными инсайтами о радиорекламе. Она подчеркнула, что эффективная реклама на радио способна стимулировать продажи и повышать узнаваемость бренда. По ее словам, важно быть на виду, ведь потребители предпочитают покупать у тех, кого знают. В этом и заключается «магия радио». Ирина представила конкретные метрики для оценки результативности радиорекламы. Особое внимание было уделено значимости форматов роликов, времени их трансляции и соответствия целевой аудитории.

Владимир Бурков, основатель компании Business Upgrade, рассказал о своем пути от менеджера до коммерческого директора и о важности этого опыта в текущей ситуации снижения продаж, которое затрагивает все компании, но проявляется по-разному. Он детально осветил базовые принципы клиентоориентированной работы, способствующие увеличению продаж: единая система коммуникаций, оперативные ответы клиентам, фиксация всех взаимодействий и анализ жизненного цикла клиента.

Андрей Петухов, директор по развитию курортного направления компании «Сибирские Жилые Кварталы», акцентировал внимание руководителей на необходимости системного, а не фрагментарного подхода к управлению и продажам. Он подчеркнул, что в условиях кризиса важно точно определять направления приложения усилий, находить коренные причины проблем и решать их комплексно, учитывая многофакторность низких продаж. На примере своих кейсов Андрей продемонстрировал универсальность системного подхода для различных отраслей бизнеса.

Дискуссия прошла оживленно и содержательно, с конкретными примерами и кейсами. В завершение заседания руководители проголосовали за темы будущих заседаний в 11-м сезоне, приняли участие в юбилейной лотерее от партнеров и отпраздновали событие чаепитием с праздничным тортом.