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Бизнес

Кадровые головоломки: когда оптимизация встречается с дефицитом

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Клуб Директоров провел заседание на тему: «Персонал: новые и старые проблемы»

Кадровые вопросы на протяжении многих лет вызывает трудности у руководства, но в настоящее время эта проблема обострилась. С одной стороны, компании вынуждены оптимизировать численность и затраты на оплату труда в условиях экономической спада. С другой стороны, сохраняется острый дефицит компетентных, преданных своему делу и вовлеченных специалистов широкого профиля, на которых мог бы рассчитывать бизнес. Демографические процессы также вносят свои коррективы, в результате чего компании сталкиваются с беспрецедентным структурным кадровым кризисом.

На прошедшем Клубе Директоров были затронуты наиболее актуальные вопросы, связанные с персоналом.

Спикер Татьяна Филатова, директор «HR-школы Татьяны Филатовой» и кадрового агентства «Anti-HR», представила директорам детальный анализ текущего состояния кадрового рынка, подкрепленный расчетами. Она обозначила следующие ключевые моменты:

  • Рынок в настоящее время ориентирован на кандидата, но ситуация неоднозначна, поскольку дефицит квалифицированных специалистов сохраняется.
  • Увеличилось количество поддельных резюме.
  • Заработная плата с 2025 года не растет. Работодатели готовы платить высококвалифицированным специалистам, но их на рынке крайне мало.
  • Разрыв в уровне оплаты труда между регионами остается существенным.
  • Наблюдается заметное сокращение количества вакансий в определенных сегментах рынка. На рынке неквалифицированного персонала доминирует работодатель, в то время как рынок IT-специалистов переживает спад.
  • Универсальные сотрудники — редкое явление, и совмещение различных функций одним человеком часто представляется невозможным.

Михаил Швецов, предприниматель, девелопер, маркетолог и CEO управляющей компании Mirotel Management, поделился своим практическим опытом в области найма и развития сотрудников. Он подчеркнул важность более широкого взгляда на вакансии и кандидатов в процессе рекрутинга, акцентировав внимание на необходимости привлечения именно тех специалистов, которые способны усилить бизнес в текущий момент. В условиях кризиса ключевым вопросом становится способность кандидата решать бизнес-задачи. Михаил отметил, что многие руководители недостаточно глубоко анализируют информацию о кандидатах и предлагаемых им рабочих задачах. Кроме того, актуальной остается проблема неэффективной постановки задач, что ведет к низкой производительности, неудовлетворенности сторон и увольнениям.

Дмитрий Сарайкин, сооснователь и управляющий сервиса заказа трансферов по всему миру: «i’way», в увлекательной форме поведал руководителям об истории развития своей компании, формировании команды, подходах к найму и актуальных методах работы с человеческими ресурсами. Дмитрий призвал отказаться от «от безумного найма» в пользу «умного», смещая фокус с теории поколений на личность кандидата, его мотивацию и цели. Он также затронул темы адаптации сотрудников и предотвращения выгорания, резюмировав, что современный руководитель должен постоянно отслеживать состояние своего персонала, наблюдая за процессами и людьми.

Дискуссия прошла в живой атмосфере, с использованием конкретных примеров и кейсов. Спикеры и директора активно обменивались опытом и задавали насущные вопросы. По завершении мероприятия для участников провели традиционный розыгрыш призов от партнеров.

Фото: Борисов И. и Клуб Директоров

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Рубрики : Бизнес

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Теги : Клуб Директоров бизнес

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Нелегальным новосибирским импортерам придется обелять поставки

Нелегальным новосибирским импортерам придется обелять поставки

Автор: Юлия Данилова

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ДОМ.РФ анонсировал строительство первого арендного проекта в Сибири

Автор: Оксана Мочалова

Институт развития ДОМ.РФ объявил о начале реализации первого арендного проекта в Сибирском федеральном округе. Четыре 6-этажных корпуса на 164 квартиры уже строят в Иркутске. Заселиться туда новосёлы смогут в четвёртом квартале 2028 года. Квартиры сдадут уже с мебелью, техникой и возможностью регистрации. Управлять домом будут через мобильное приложение — от поиска жилья до оплаты коммуналки и вызова дополнительных услуг, вроде выгула питомцев. Объём инвестиций ДОМ.РФ в экономику Приангарья оценили почти в 4 млрд рублей.

Новосибирская область в этом проекте не участвует, но регион тоже давно присматривается к формату арендного жилья. Ещё в 2012 году в поселке Ложок Барышевского сельсовета запустили пилотный проект доходных малоэтажек. А в 2013 году там же построили «арендные дома для инноваторов» — часть арендной платы для сотрудников технопарка компенсировали из областного бюджета. Управляла тем проектом компания «Дома Сибири» (входит в концерн «Сибирь»), которая выкупила право аренды за 73 млн рублей.

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