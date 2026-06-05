Кадровые головоломки: когда оптимизация встречается с дефицитом

Кадровые вопросы на протяжении многих лет вызывает трудности у руководства, но в настоящее время эта проблема обострилась. С одной стороны, компании вынуждены оптимизировать численность и затраты на оплату труда в условиях экономической спада. С другой стороны, сохраняется острый дефицит компетентных, преданных своему делу и вовлеченных специалистов широкого профиля, на которых мог бы рассчитывать бизнес. Демографические процессы также вносят свои коррективы, в результате чего компании сталкиваются с беспрецедентным структурным кадровым кризисом.

На прошедшем Клубе Директоров были затронуты наиболее актуальные вопросы, связанные с персоналом.

Спикер Татьяна Филатова, директор «HR-школы Татьяны Филатовой» и кадрового агентства «Anti-HR», представила директорам детальный анализ текущего состояния кадрового рынка, подкрепленный расчетами. Она обозначила следующие ключевые моменты:

Рынок в настоящее время ориентирован на кандидата, но ситуация неоднозначна, поскольку дефицит квалифицированных специалистов сохраняется.

Увеличилось количество поддельных резюме.

Заработная плата с 2025 года не растет. Работодатели готовы платить высококвалифицированным специалистам, но их на рынке крайне мало.

Разрыв в уровне оплаты труда между регионами остается существенным.

Наблюдается заметное сокращение количества вакансий в определенных сегментах рынка. На рынке неквалифицированного персонала доминирует работодатель, в то время как рынок IT-специалистов переживает спад.

Универсальные сотрудники — редкое явление, и совмещение различных функций одним человеком часто представляется невозможным.

Михаил Швецов, предприниматель, девелопер, маркетолог и CEO управляющей компании Mirotel Management, поделился своим практическим опытом в области найма и развития сотрудников. Он подчеркнул важность более широкого взгляда на вакансии и кандидатов в процессе рекрутинга, акцентировав внимание на необходимости привлечения именно тех специалистов, которые способны усилить бизнес в текущий момент. В условиях кризиса ключевым вопросом становится способность кандидата решать бизнес-задачи. Михаил отметил, что многие руководители недостаточно глубоко анализируют информацию о кандидатах и предлагаемых им рабочих задачах. Кроме того, актуальной остается проблема неэффективной постановки задач, что ведет к низкой производительности, неудовлетворенности сторон и увольнениям.

Дмитрий Сарайкин, сооснователь и управляющий сервиса заказа трансферов по всему миру: «i’way», в увлекательной форме поведал руководителям об истории развития своей компании, формировании команды, подходах к найму и актуальных методах работы с человеческими ресурсами. Дмитрий призвал отказаться от «от безумного найма» в пользу «умного», смещая фокус с теории поколений на личность кандидата, его мотивацию и цели. Он также затронул темы адаптации сотрудников и предотвращения выгорания, резюмировав, что современный руководитель должен постоянно отслеживать состояние своего персонала, наблюдая за процессами и людьми.

Дискуссия прошла в живой атмосфере, с использованием конкретных примеров и кейсов. Спикеры и директора активно обменивались опытом и задавали насущные вопросы. По завершении мероприятия для участников провели традиционный розыгрыш призов от партнеров.