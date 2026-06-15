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Бизнес

Юбилей организации: десять лет Клуб Директоров объединяет предпринимателей Сибири

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В мероприятиях приняли участие свыше 1 900 человек, а текущая база контактов насчитывает 1 600 профессионалов

Клуб Директоров, являющийся одним из ведущих объединений предпринимателей Сибири, отмечает знаменательную дату — 10-летие своей деятельности. С июня 2016 года площадка функционирует в оффлайн-режиме, собирая собственников бизнеса и топ-менеджеров с целью стимулирования экономического развития региона.

За прошедшее десятилетие Клуб сформировал уникальную среду для руководителей Сибири. Согласно статистике организации, в мероприятиях Клуба приняли участие свыше 1 900 человек, а текущая база контактов насчитывает 1 600 профессионалов. Более того, 226 экспертов и 52 видеоспикера делились своим опытом, проведя в сумме 225 часов содержательных дискуссий. За эти годы Клуб Директоров успешно сотрудничал с 92 партнерами.

В состав Клуба входят представители всех ключевых отраслей региональной экономики: IT, фармацевтика, транспорт, строительство, промышленность, сфера услуг B2B и B2C, общественное питание и внешнеэкономическая деятельность. Важно отметить, что 99% участников — это руководители высшего звена, среди которых 70% составляют владельцы и совладельцы компаний, а 30% — наемные топ-менеджеры.

«За 10 лет работы нам удалось создать крепкие деловые и человеческие связи между сибирскими руководителями. Директора приходят к нам за актуальной информацией, качественным нетворкингом и возможностью обменяться опытом в кругу равных», — отмечают основатели Клуба Директоров Ирина Григорьева и Жанна Перкова.

Ключевыми аспектами формата Клуба являются:

  • Интерактивные обсуждения: Темы ежемесячных встреч определяются самими участниками путем голосования, обеспечивая актуальность обсуждаемых вопросов.
  • Практическая экспертиза: Спикерами выступают опытные предприниматели, чей стаж управления составляет от 10 до 25 лет, успешно зарекомендовавшие себя в создании бизнеса с нуля.
  • Конкретные результаты: Резиденты получают готовые управленческие решения, находят деловых партнеров и заключают прямые сделки в рамках площадки.

Для топ-менеджеров и собственников бизнеса предусмотрена программа годового членства. Официальный абонемент предоставляет участникам эксклюзивные преимущества, выгодные бизнес-опции и первоочередной доступ к ресурсам сообщества.

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Фото предоставлено рекламодателем

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Рубрики : Бизнес

Регионы : Сибирь Новосибирск

Теги : сообщество предпринимателей Клуб Директоров

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Должность одного из вице-губернаторов упразднили в Новосибирской области

Закон, разрешающий изымать землю у собственников, принимают в Новосибирске

Автор: Юлия Данилова

Правительство Новосибирской области вносит изменения в закон о регулировании земельных отношений на территории региона.

В частности, в рамках поправок, в соответствии с пятьдесят первой статьёй Земельного кодекса РФ, в случаях военного положения, стихийных бедствий, аварий, эпидемии, эпизотий и при иных обстоятельствах, носящих чрезвычайный характер, предлагается разрешить уполномоченным исполнительным органам государственной власти временно изымать земельный участок у собственников. Для урегулирования процедуры реквизиции проектом закона предлагается правительству Новосибирской области закрепить полномочия по установлению понятного порядка принятия решения о реквизиции земельного участка, а за департаментом имущества закрепить полномочия по принятию решения о его реквизиции.

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Продажи достигли дна: рынок жилья Новосибирской области скатился к историческому минимуму

Автор: Оксана Мочалова

Продажи новостроек в Новосибирской области по договорам долевого участия упали до минимального уровня за полтора года. В мае 2026 года, по данным проектных деклараций с портала ДОМ.РФ, застройщики реализовали всего 901 лот.

Как пояснил аналитик рынка недвижимости Новосибирска Сергей Николаев, это на 37% меньше, чем в среднем за май в период 2021–2025 годов. По сравнению со средневзвешенными продажами за месяц за последние пять лет падение составило 45%.

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Новосибирск вошел в топ-5 по объему льготных кредитов для АПК

Автор: Оксана Мочалова

Почти 6 млрд рублей льготных займов получили сельхозпредприятия Новосибирской области по итогам 2025 года. Регион с показателем 5,7 млрд рублей (+9,4% к предыдущему году) занимает четвертое место в Сибирском федеральном округе по объемам такого финансирования, сообщили в Россельхозбанке.

Всего за прошлый год агропромышленные предприятия СФО оформили льготных кредитов на 59,4 млрд рублей. Общий объем выданных займов сибирскому АПК за тот же период достиг 86,6 млрд рублей.

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В июле ожидается запуск завода «ЭкоНивы» под Новосибирском

Автор: Юлия Данилова

Депутаты регионального парламента вновь подняли вопрос о необходимости развития в области предприятий по переработке сельхозпродукции.

— У нас малейшая проблема, связанная с регионализацией, и мы не можем из области вывезти то миллион литров молока, то тысячи тонн мяса. Вроде в июле в Маслянино планируют запустить завод по переработке молока и где-то мы найдем баланс. В крайнем случае, они будут что-то ввозить на переработку с Алтая, мы что-то вывозить в Омск, но объем производства молока будет примерно равен переработке. А вот с мясом у нас катастрофа, — констатировал председатель комитета по АПК регионального парламента Денис Субботин.

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Не понятно, что продают: новосибирские эксперты объяснили почему покупателей не привлекает ТЦ «Подсолнух»

Автор: Юлия Данилова

Редакция Infopro54 обратилась к участникам новосибирского рынка с просьбой прокомментировать с чем связано отсутствие интереса покупателей к недостроенному ТЦ «Подсолнух». Здание расположено в шаговой доступности от метро.

Директор RID Analytics Елена Ермолаева отметила, что ей не очень понятно, что именно мэрия продает с аукциона, с учетом того, что площади здания распроданы инвесторам.

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Блокировка сайтов по продаже табака в России пока не эффективна

Автор: Юлия Данилова

Общественники лоббируют ужесточение требований по продаже табачной продукции. В частности, речь идет о блокировке сайтов с дистанционной продажей без решения суда. С таким письмом общественное движение «Здоровое Отечество» обратилось к вице-премьеру Дмитрию Григоренко.

Дмитрий Терентьев, эксперт московского отделения «Опоры России» по алкогольному праву пояснил редакции Infopro54, что на сегодняшний момент дистанционная продажа табачной продукции запрещена согласно ч. 3 ст. 19 Федеральный закон от 23.02.2013 N 15-ФЗ. Он также напомнил, что производство, поставка, розничная продажа табака и никотиносодержащей продукции проходит этап введения лицензирования.

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Бизнес

Юбилей организации: десять лет Клуб Директоров объединяет предпринимателей Сибири

Бизнес

Новосибирск вошел в топ-5 по объему льготных кредитов для АПК

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В июле ожидается запуск завода «ЭкоНивы» под Новосибирском

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