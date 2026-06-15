Юбилей организации: десять лет Клуб Директоров объединяет предпринимателей Сибири

Клуб Директоров, являющийся одним из ведущих объединений предпринимателей Сибири, отмечает знаменательную дату — 10-летие своей деятельности. С июня 2016 года площадка функционирует в оффлайн-режиме, собирая собственников бизнеса и топ-менеджеров с целью стимулирования экономического развития региона.

За прошедшее десятилетие Клуб сформировал уникальную среду для руководителей Сибири. Согласно статистике организации, в мероприятиях Клуба приняли участие свыше 1 900 человек, а текущая база контактов насчитывает 1 600 профессионалов. Более того, 226 экспертов и 52 видеоспикера делились своим опытом, проведя в сумме 225 часов содержательных дискуссий. За эти годы Клуб Директоров успешно сотрудничал с 92 партнерами.

В состав Клуба входят представители всех ключевых отраслей региональной экономики: IT, фармацевтика, транспорт, строительство, промышленность, сфера услуг B2B и B2C, общественное питание и внешнеэкономическая деятельность. Важно отметить, что 99% участников — это руководители высшего звена, среди которых 70% составляют владельцы и совладельцы компаний, а 30% — наемные топ-менеджеры.

«За 10 лет работы нам удалось создать крепкие деловые и человеческие связи между сибирскими руководителями. Директора приходят к нам за актуальной информацией, качественным нетворкингом и возможностью обменяться опытом в кругу равных», — отмечают основатели Клуба Директоров Ирина Григорьева и Жанна Перкова.

Ключевыми аспектами формата Клуба являются:

Интерактивные обсуждения: Темы ежемесячных встреч определяются самими участниками путем голосования, обеспечивая актуальность обсуждаемых вопросов.

Темы ежемесячных встреч определяются самими участниками путем голосования, обеспечивая актуальность обсуждаемых вопросов. Практическая экспертиза: Спикерами выступают опытные предприниматели, чей стаж управления составляет от 10 до 25 лет, успешно зарекомендовавшие себя в создании бизнеса с нуля.

Спикерами выступают опытные предприниматели, чей стаж управления составляет от 10 до 25 лет, успешно зарекомендовавшие себя в создании бизнеса с нуля. Конкретные результаты: Резиденты получают готовые управленческие решения, находят деловых партнеров и заключают прямые сделки в рамках площадки.

Для топ-менеджеров и собственников бизнеса предусмотрена программа годового членства. Официальный абонемент предоставляет участникам эксклюзивные преимущества, выгодные бизнес-опции и первоочередной доступ к ресурсам сообщества.