«Сибантрацит» масштабирует проект «От первого лица»

К школьникам из Линева присоединились учащиеся из п. Листвянский и с. Гусельниково. Профуроки также пройдут в школах ст. Евсино, д. Ургун и с. Тальменка. Всего проект охватит более 250 школьников Искитимского района.

На занятиях старшеклассники «От первого лица» узнают о профессии от тех, кто трудится на угольных предприятиях. Живой диалог, искренние ответы, реальные истории: ребята задают вопросы о работе в отрасли и получают правдивую картину – без прикрас, но с вдохновляющими примерами карьерных успехов. Горняки превращают рассказ в настоящее путешествие в профессию: показывают захватывающие видео с производства, демонстрируют коллекции горных пород и профессиональное оборудование – все, как в реальной работе!

Например, на встрече в Листвянском горные инженеры «Разреза Колыванского» – начальник производственной службы Евгений Мазуренко и старший диспетчер Дмитрий Козлов – не только рассказали о своей работе, но и продемонстрировали автоматизированную систему диспетчеризации (АСД). Она произвела большое впечатление на ребят!

Прямо во время урока специалисты подключились с ноутбука к системе и показали, как она работает: на экране в режиме реального времени отображалась вся техника, занятая на разрезе. Ребята были впечатлены, что там указывается даже объем оставшегося топлива в баке автосамосвала. Школьники узнали, что через АСД можно не только отслеживать и координировать работу горнотранспортного оборудования, но и оперативно связываться с сотрудниками. Один из них оказался их земляком и ребята, выйдя на связь с ним через АСД, передали привет.

А другая встреча горняков с учениками школы №4 р.п. Линево, возможно, стала судьбоносной. После занятия с главным геологом «Разреза Колыванского» Сергеем Гриценко восьмиклассник Назар Наймушин твердо решил связать свою жизнь с горной отраслью:

«Раньше я просто интересовался камнями и горными породами, а после общения с геологом понял, что это может стать моей профессией. Было очень увлекательно, а главное – полезно. Он объяснил, как они проводят разведку месторождения и помогают планировать добычу на уже действующих участках».

Если пока геология остается для Назара мечтой и ориентиром на будущее, то в роли рабочего угольного разреза он уже успел себя попробовать. Это произошло на одной из встреч с заместителем главного маркшейдера «Разреза Колыванского» Максимом Каменским. Он предложил с головой погрузиться в профессию горняка: школьники работали с реальным оборудованием – GPS‑прибором и тахеометром, делали отметки и производили замеры. Все как в работе маркшейдера на разрезе!

Такие практические занятия помогают понять: горная отрасль – это не только тяжелый труд, но и современные технологии, точные расчеты и интересные задачи. На живом примере школьники видят, как представители разных профессий – геолог, маркшейдер, горный инженер, специалист по охране труда и промышленной безопасности и многие другие – работают в единой связке. А главное – они понимают, что в угледобывающей отрасли найдется место и для их интересов, и для будущих профессиональных достижений.

Проект «От первого лица» является частью масштабной образовательной экосистемы «Сибантрацита». Она направлена на формирование кадрового резерва угольной отрасли и включает в себя производственные экскурсии, совместные образовательные программы с ссузами, целевое обучение в вузах и участие в профильных инженерных конкурсах для школьников и студентов.